De la oración a la acción: la historia de fe y propósito de Eddy Vera

MIAMI- Los inmigrantes saben que no todas las historias de éxito comienzan con un plan perfecto. Algunas nacen en medio del caos, la incertidumbre y el dolor. La de Eddy Vera es una de ellas: una mujer que, desde una silla de ruedas en Venezuela, decidió que ni la enfermedad ni la falta de recursos la definirían. Y lo logró, ya que hoy su voz y su trabajo ayudan a transformar vidas en Venezuela, Colombia y Estados Unidos.

A los 19 años, Eddy recibió dos diagnósticos devastadores: síndrome de Guillain-Barré y cáncer en etapa 4, sin seguro médico y con un pronóstico de apenas seis meses de vida.

"Elegí creer que Dios tenía la última palabra… y lo comprobé", afirma la emprendedora que contra todo pronóstico, venció ambas batallas y comenzó a escribir una nueva historia.

Con apenas $500 y una maleta, migró sola a Nueva York. Fue housekeeping, mesera y manicurista, pero nunca soltó su visión. En 2018, encontró en el network marketing un vehículo de transformación, llegando a liderar a más de 2,500 personas. Tres años después, en 2021, fundó EV Financial, una empresa de seguros que hoy protege a más de 8,500 familias hispanas en Estados Unidos, ofreciendo algo más que pólizas: seguridad, servicio y valores.

Pero su éxito empresarial no se detuvo ahí. En 2023, creó EV Foundation, con la que impulsa programas de alimentación y recreación para niños en Barranquilla, Colombia, y devuelve dignidad a abuelos olvidados en Tovar, su pueblo natal en Venezuela. Un año después, lanzó EV Agency, enfocada en formar agentes de seguros con ética, liderazgo y propósito.

Y este 2025 marca un nuevo capítulo de su vida: giras internacionales, mentorías digitales, grandes conferencias y una alianza social que vincula cada póliza vendida a una vida impactada.

“Yo no vendo seguros. Construyo legado, elevo voces, y multiplico esperanza”, resume.

La historia de Eddy Vera, en cuenta regresiva para celebrar el Mes de la Herencia Hispana, es un recordatorio poderoso de que cuando el dolor se convierte en propósito, el mundo escucha.

