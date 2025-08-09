sábado 9  de  agosto 2025
INSPIRACIÓN

De la oración a la acción: la historia de fe y propósito de Eddy Vera

De una silla de ruedas en Venezuela a inspirar desde los escenarios de EEUU con un lema que es claro: “Dios tiene la última palabra… y mi vida lo demuestra”

La emprendedora Eddy Vera.&nbsp;

La emprendedora Eddy Vera. 

Cortesía
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI- Los inmigrantes saben que no todas las historias de éxito comienzan con un plan perfecto. Algunas nacen en medio del caos, la incertidumbre y el dolor. La de Eddy Vera es una de ellas: una mujer que, desde una silla de ruedas en Venezuela, decidió que ni la enfermedad ni la falta de recursos la definirían. Y lo logró, ya que hoy su voz y su trabajo ayudan a transformar vidas en Venezuela, Colombia y Estados Unidos.

A los 19 años, Eddy recibió dos diagnósticos devastadores: síndrome de Guillain-Barré y cáncer en etapa 4, sin seguro médico y con un pronóstico de apenas seis meses de vida.

Lee además
El parlamento de Surinam elegirá a Jennifer Simons como la primera presidenta del país, después de que el actual partido gobernante se negara a nominar a un candidato para competir contra ella el 3 de julio de 2025. 
POLÍTICA

Eligen a la primera mujer presidenta de Surinam: Jennifer Geerlings-Simons
La cirugía plástica, la dermatología, la cirugía cosmética y la medicina estética y de antienvejecimiento son especialidades afines. 
ANTIENVEJECIMIENTO

Experto asegura que la creatina es fundamental para deportistas, mujeres y adultos mayores

“Elegí creer que Dios tenía la última palabra… y lo comprobé”, afirma la emprendedora que contra todo pronóstico, venció ambas batallas y comenzó a escribir una nueva historia. “Elegí creer que Dios tenía la última palabra… y lo comprobé”, afirma la emprendedora que contra todo pronóstico, venció ambas batallas y comenzó a escribir una nueva historia.

Con apenas $500 y una maleta, migró sola a Nueva York. Fue housekeeping, mesera y manicurista, pero nunca soltó su visión. En 2018, encontró en el network marketing un vehículo de transformación, llegando a liderar a más de 2,500 personas. Tres años después, en 2021, fundó EV Financial, una empresa de seguros que hoy protege a más de 8,500 familias hispanas en Estados Unidos, ofreciendo algo más que pólizas: seguridad, servicio y valores.

Pero su éxito empresarial no se detuvo ahí. En 2023, creó EV Foundation, con la que impulsa programas de alimentación y recreación para niños en Barranquilla, Colombia, y devuelve dignidad a abuelos olvidados en Tovar, su pueblo natal en Venezuela. Un año después, lanzó EV Agency, enfocada en formar agentes de seguros con ética, liderazgo y propósito.

Y este 2025 marca un nuevo capítulo de su vida: giras internacionales, mentorías digitales, grandes conferencias y una alianza social que vincula cada póliza vendida a una vida impactada.

“Yo no vendo seguros. Construyo legado, elevo voces, y multiplico esperanza”, resume.

La historia de Eddy Vera, en cuenta regresiva para celebrar el Mes de la Herencia Hispana, es un recordatorio poderoso de que cuando el dolor se convierte en propósito, el mundo escucha.

Descubre más de esta emprendedora visitando www.evfinancial.net o siguiendo la cuenta de Instagram @eddyvera17

Embed
Temas
Te puede interesar

MLB: Jen Pawol debutará como primera mujer árbitra en serie entre Marlins y Bravos

¿Cuál es el destino político de Brasil?

Maduro celebra reunión sobre cooperación amazónica, pero ignora destrucción chavista del Marco Minero

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Iván Simonovis, detective criminalista y consultor penal venezolano.
VENEZUELA

Iván Simonovis: Aumento de recompensa por la cabeza de Maduro "desata paranoia en el régimen"

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. 
CERCO SOBRE EL RÉGIMEN

Maduro tendría el tiempo contado: EEUU e Israel se enfocan en su criminalidad

Inmigrantes en la frontera. 
INMIGRACIÓN

¿Cuánto cuesta ser libre? Cubano adeuda medio millón por no acatar orden de deportación

Agentes de la Patrulla Fronteriza de EEUU y un vehículo blindado Stryker de ocho ruedas patrullan el área fronteriza en Sunland Park, estado de Nuevo México, EEUU. 
Narcoterrorismo

Trump ordena al ejército combatir los cárteles latinoamericanos designados como "terroristas globales"

En esta foto del 6 de agosto del 2020, la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, escucha una pregunta en una conferencia de prensa en la ciudad de Nueva York. 
Acusaciones

Justicia abre investigación sobre la fiscal general de Nueva York, Letitia James

Te puede interesar

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. 
CERCO SOBRE EL RÉGIMEN

Maduro tendría el tiempo contado: EEUU e Israel se enfocan en su criminalidad

Por Graciana Álvarez
Patrullas policiales del condado de Fulton bloquean la entrada a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) durante un tiroteo en Atlanta, Georgia, el 8 de agosto de 2025. 
SUCESOS

Un hombre mata a policía cerca de una agencia federal de salud en Atlanta

La Hababa, Cuba. 
TESTIMONIO

Repatriado desde Alemania a Cuba: "Me arrepiento profundamente de volver"

Imagen referencial. 
SUCESOS

Tiroteo en Times Square, Nueva York, deja a tres personas heridas

Liga Antidifamación revela deficiencias en acciones estatales para combatir el antisemitismo.
EN DATOS

Liga Antidifamación revela deficiencias en acciones estatales para combatir el antisemitismo