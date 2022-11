DJ Maboy hace vibrar a México y al mundo

A partir de ahí comenzó a estudiar los elementos de la música, tomando clases de guitarra, batería y piano. "Siempre he estado en cursos de diferentes áreas de la música, ya sea producción, teoría musical, tocar instrumentos, etc", afirmó DJ Maboy.

Un punto esencial en su carrera es su trabajo como DJ, disc jockey, o disyóquey en su versión al español.

"Toda la vida me ha gustado hacer que la gente tenga un buen rato, ya sea organizando fiestas, armando planes o lo que sea. Cuando descubrí mi interés por la música y conforme fui involucrándome en diferentes áreas y finalmente descubrí DJ, me di cuenta que era la mejor manera en la que podía expresar mi pasión por la música y hacer que la gente la pasara bien", destacó.

Como agregó, "creo que algo que me ha ayudado mucho en todo el proceso es que cada vez que lo hago, lo hago como si fuera la última vez y meto todo mi corazón y cerebro en hacerlo con mi 100%".

Frente a la pregunta de cuáles son sus referentes en este mundo, dijo que varios DJ han sido de inspiración para él: "Hay muchas personas que me inspiran, no todos son DJs o músicos o hasta 'famosos' mundialmente. Lo que me inspira de alguien es ver que haga cualquiera que sea su actividad pero con todo el amor y pasión por su arte".

En torno a los escenarios donde se ha presentado, reveló que ha tenido "la oportunidad de presentarme en casi todo México", además de shows en Estados Unidos y Europa.

Por estas fechas se alista para presentarse en diferentes ciudades como parte de las celebraciones de fin de año. "Tengo shows en diferentes ciudades como Atlanta, Mazatlán, Aguascalientes, León, Mérida, Guadalajara, entre otras ciudades", constató.

Puede escuchar la música de Diego Andrade en Spotify, o encontrar sus contenidos en redes sociales como maboy.andrade.