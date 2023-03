Embed

DeSantis visita Iowa con la mirilla puesta en elecciones primarias. Biden vuelve a cruzada contra "ricos" y derrocha en ayudas extranjeras. Iglesias de Miami, a punto de colapso por migración cubana. Asteroide tendría riesgo de impacto contra la Tierra en 2046. Estos son los titulares de El Diario en 90 segundos.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, retoma la gira por el país, con motivo de la salida al mercado de su libro The Courage to Be Free y se reúne con importantes legisladores republicanos de Iowa, en Des Moines, en medio de las crecientes expectativas de que se postulará para las elecciones presidenciales en 2024.

Un interesante artículo publicado por el medio digital Bloomberg.com asegura que personas allegadas al gobernador informaron que DeSantis acude al importante estado del centro del país porque allí sucede una crucial elección primaria que ayuda a definir el rumbo de las elecciones presidenciales.

Durante la visita el viernes, el gobernador saludará a los miembros de la Cámara y el Senado del estado en el Capitolio y tendrá encuentros con miembros del caucus de Iowa, que forman parte de la importante votación primaria el 5 de febrero de 2024.

Hasta el momento, solo el expresidente Donald Trump, la exembajadora de EEUU en la ONU y exgobernadora de Carolina del Sur Nikki Haley y el empresario de biotecnología Vivek Ramaswamy figuran en la lista.

Asimismo, DeSantis acudirá al Rhythm City Casino, en Davenport, y al State Fairgrounds en Des Moines para hablar de su libro y cuestiones relacionadas con la situación sociopolítica y económica del país.

Esta visita tiene lugar tres días antes del viaje programado por el expresidente Trump a Iowa.

El exmandatario, quien anunció su candidatura en noviembre pasado, cuestiona las facultades del gobernador de Florida, pero DeSantis, en su mayor parte, ignora las críticas y calificativos de Trump.

Hace un par de días, DeSantis pronunció un contundente discurso para iniciar la sesión legislativa de Florida: “Aquí, en el estado libre de Florida, no daremos marcha atrás. Manténganse firmes, puedo prometerles que aún no han visto nada”.

Hace apenas un par de semanas, DeSantis señaló, durante una entrevista en el programa Fox & Friends, en el canal de televisión FoxNews, que su interés ahora es difundir el libro The Courage to be Free y ocuparse de la sesión legislativa en Florida que debe culminar en mayo.

Una vez que termine la sesión legislativa en Florida, las posiciones podrían ser diferentes de cara a las elecciones presidenciales del 2024.

