Un centro de detención para migrantes genera polémica. El Ascenso del legislador Zohran Mamdani a la alcaldía podría abrir la puerta a una infiltracion islami-comunista. Patria y Vida: The Power of Music, llega a los cines de Estados Unidos. A 4 años del 11 J, en Cuba no se apaga la rebelion ciudadana.,