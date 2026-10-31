Jenn All reivindica el baile lento y la intimidad con su neo-bolero "Vuelve el amor de 2"

MIAMI .- La cantautora cubana Jenn All propone recuperar la intimidad del baile lento y la emoción de compartir una canción con alguien especial. Su nuevo sencillo, Vuelve el amor de 2, estrenado el 22 de octubre en las plataformas digitales de música, reivindica el encuentro entre dos personas que, entre todas las posibilidades, deciden elegirse.

La canción marca una nueva etapa en la trayectoria de la artista, quien encuentra en el bolero cubano el punto de partida para una propuesta contemporánea que incorpora elementos del pop y el R&B, sin renunciar a la sensualidad y cercanía emocional del género tradicional.

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"Vuelve el amor de 2 nace de la necesidad de que regrese ese momento de baile lento que había en todas las fiestas antes de los 2000. También nació en un momento de mi vida en el que quería tener fe en encontrar un amor de 2 después de trabajar tanto en el amor propio”, explica la cantante.

La composición apuesta por una estructura cercana a la canción pop, con una progresión armónica singular en el estribillo y un tratamiento vocal de carácter coral y aireado. La interpretación explora matices del R&B, mientras la letra transmite el deseo de recuperar una forma de intimidad que encuentra en la música un espacio privilegiado de expresión.

El resultado es un neo-bolero que dialoga con la tradición musical cubana y las sonoridades actuales, dirigido a quienes reconocen en una melodía la posibilidad de detener el tiempo y conectar con otra persona.

Una nueva etapa artística

Detrás del nombre artístico Jenn All se encuentra Jennifer Almeida, una creadora cubana cuya trayectoria abarca la música, la actuación, la televisión y las artes escénicas.

Graduada en Dirección de Coro y Orquesta Sinfónica, desarrolló una carrera que combina la formación musical académica con la interpretación y la composición. En Cuba alcanzó reconocimiento por su trabajo como actriz de televisión, especialmente en producciones dirigidas al público infantil.

Su experiencia profesional se extendió posteriormente al ámbito internacional, con participaciones en los musicales El guardaespaldas y Six, así como apariciones en la televisión española.

En 2013 publicó su primer álbum de estudio, Ofrenda, resultado de un premio de composición. El disco fue producido por Silvio Rodríguez y Denis Peralta y apareció bajo su nombre de pila, Jennifer Almeida, en una etapa en la que ya mostraba su interés por desarrollar un lenguaje musical propio.

Su voz también llegó al cine internacional a través de No Time to Die, película de la saga de James Bond, en la que interpreta “Dónde estabas tú” durante una escena ambientada en un club cubano.

A finales de 2019, la artista exploró nuevas posibilidades creativas mediante composiciones vinculadas a los sonidos urbanos y el pop latino, entre ellas Rota. Sin embargo, decidió no continuar por esa dirección musical y emprender una búsqueda más cercana a su identidad artística.

Desde 2020, Jenn All también ha desarrollado una faceta como comunicadora y educadora musical en YouTube, plataforma en la que ha construido una comunidad de seguidores conocida como los Jennialles, que supera los 93.600 suscriptores.

Ese vínculo con el público, construido a partir de contenidos relacionados con la música y la enseñanza, forma parte de una trayectoria en la que la creación artística y la comunicación han avanzado de manera paralela.

Ahora, en 2026, la cantautora inicia un nuevo capítulo en el que busca expresar su experiencia personal y conectar con un público que, como ella, ha atravesado distintas etapas de crecimiento y transformación.

“La música que lanzo hoy es lo que soy: una comunicadora musical, una narradora de historias, una cantautora amante del arte. Pero también es el resultado de un profundo camino de encuentro personal en el que me reconozco como una mujer ilimitada y puedo transmitirlo en música. Ya soy una mujer madura y creo que no hay suficiente música pensada y sentida para la gente de mi edad y quiero contribuir a ello”, afirma.

Su declaración refleja una de las motivaciones centrales de esta nueva etapa: crear canciones que aborden el amor, la identidad y las emociones desde la perspectiva de una mujer madura, sin limitarse a las narrativas que suelen dominar las tendencias comerciales.

Raymond Daniel: entre el jazz, el rock y la producción musical

En el universo creativo vinculado a esta propuesta también figura Raymond Daniel, guitarrista, compositor, arreglista y productor musical cubano con una trayectoria que abarca diferentes géneros y proyectos discográficos.

Daniel es graduado de Ingeniería de Sonido en el CCAT, centro de formación cinematográfica, artística y televisiva de Miami. Su preparación técnica complementa una carrera desarrollada tanto en la interpretación instrumental como en los arreglos, la composición y la producción.

A los 19 años realizó los arreglos y la producción de su primer álbum, Reflexes, una obra de jazz que marcó el comienzo de su actividad discográfica.

Posteriormente fue guitarrista principal y compositor de Hipnosis, experiencia que amplió su trabajo dentro de las sonoridades del rock. También creó la banda Vintash, con la que lanzó el álbum NeWorld, otro de los proyectos que forman parte de su recorrido musical.

En 2018 publicó Lulo junto al rapero cubano Al2 El Aldeano, colaboración que abrió una etapa de trabajo sostenido entre ambos artistas.

A ese lanzamiento le siguieron Nómadas, en 2022; Ciclos, en 2023; Asfixia, en 2024; y Mieles, en 2025, títulos que dan cuenta de su actividad constante en la creación y producción musical.

Actualmente, Raymond Daniel trabaja como productor musical de Al2 El Aldeano, además de participar en giras y presentaciones en vivo.

Su experiencia en el jazz, el rock y la música urbana, junto con su formación en ingeniería de sonido, conforma un perfil artístico que combina los conocimientos técnicos con la exploración de diferentes lenguajes musicales.

El amor como espacio de encuentro

Con “Vuelve el amor de 2”, Jenn All apuesta por una sensibilidad que recupera la esencia romántica del bolero sin convertirla en un ejercicio de nostalgia. La canción parte de una tradición profundamente arraigada en la cultura cubana, pero encuentra nuevas posibilidades expresivas mediante los recursos de la música contemporánea.

La propuesta también plantea una reflexión sobre el amor después del autoconocimiento. En lugar de presentar la relación de pareja como una necesidad para alcanzar la plenitud, la artista la concibe como una elección que puede surgir después de haber cultivado una relación consigo misma.

Así, el baile lento se convierte en una metáfora de la cercanía, la confianza y el deseo de compartir. Un gesto sencillo que Jenn All busca devolver a las pistas de baile y a la memoria emocional de quienes todavía encuentran en una canción romántica una manera de celebrar el encuentro.