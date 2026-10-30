Jorge Luis Chacín: “Este álbum está hecho de música con propósito”

MIAMI.- El cantautor venezolano Jorge Luis Chacín celebra este 2026 una nueva nominación al Latin Grammy, en la categoría Mejor Álbum Tropical Contemporáneo, gracias a su álbum De Amor, Sueños y Cantares.

El proyecto nació luego de una pausa de cuatro años en los que el músico se había dedicado a colaborar con otros artistas.

“Comencé a pensarlo hace cuatro años. Yo estaba echando broma con eso porque yo digo que estoy como los mundiales de fútbol: grabo cada cuatro años. Comencé a pensar: ‘¿qué voy a hacer?’. Porque en ese tiempo estuve escribiendo para muchos artistas, y obviamente cuando escribo con otros colegas compositores para otros artistas, uno se separa un poco de su esencia”, comentó en una entrevista que concedió a DIARIO LAS AMÉRICAS.

Sin embargo, Chacín señaló que hace dos años, durante la víspera del año nuevo, la inspiración tocó su mente y corazón, dando inicio a una etapa que asegura lo acerca a sus raíces en la industria.

“Después de estar pensando… Hace dos años comencé a escribir un 31 de diciembre, una canción que se llama Dale más y que habla sobre las veces que me dijeron que no podía, que no lo iba a lograr, que estaba muy viejo, muy flaco, muy joven, muy todo…. Recopilando todas las veces que me han dicho que no”.

“Dije: ‘oye, está bueno’. Me hice una promesa ese 31 de diciembre de escribir, de volver un poco a mi esencia de los 90’s, cuando cuando escribía canciones para Guaco. Entonces dije: ‘las letras van a ser sinceras, con mensajes sobre todo y música con propósito’. Eso fue lo que me planteé principalmente: Este álbum está hecho de música con propósito”, agregó.

Así fue sumando composiciones que él mismo destaca están hechas con amor y permitiendo que el disco viera luz el 30 de abril.

De Amor, Sueños y Cantares suma 10 canciones que no solo reúne un sonido contemporáneo y tropical, con elementos del acervo folklórico venezolano; también cuenta con importantes colaboraciones de la mano de Natacha Chacín en Deyavú, Lalo Yaha en Tan Bonita y Sin Novio, y de Luis Enrique en Todo Pasa, escrita junto a Fernando Osorio.

“Luis Enrique el salsero, mi gran amigo… Esa es una canción que habla de la esperanza, del amigo que te apoya y te da un abrazo cuando más lo necesitas y viceversa, ¿no? Cuando tú lo necesitas él siempre está allí. Es una canción muy muy linda, muy sabrosa”, manifestó.

Las canciones Dale Más, Una Canción, Me Olvidó, La Apuesta, Amor HP, Amanecer Sin Ti y Enamorado, completan el soundtrack. “Sobre los géneros, me pasé por todas esas décadas que me enseñaron a hacer música”.

“Tengo una salsa que es un poquito más callejera, más romántica y que suena a los a los 80’s. Que tiene un sonido como de Willy Colón, Eddy Santiago, pero con trombones. Y luego me salté a los 90’s con Guaco, porque tengo incluso a invitados especiales como al tamborero y el charrasquero del Guaco de mi época: Johnny y Alexis. Pero luego tengo guarachas, y distintos géneros que me enseñaron a crecer como músico. Hay bossa nova. También hay un tema que se llama de Dejavú que escribí con el poeta venezolano Lalo Yaja”.

Sobre este último, Jorge Luis comentó que se identificó con el trabajo del artista, y además de escribir dicha pieza, con él también compuso Amor HP, que significa ‘amor hecho persona’, una canción que también está dirigida al amor de Dios.

Un amor superior, espiritual

El título del proyecto discográfico no es casualidad. El venezolano seleccionó cada palabra con un propósito.

Como un hombre de fe, Jorge Luis Chacín quiso plasmar en cada canción la importancia del amor, pero desde el significado más grande y puro: el que viene acompañado de la espiritualidad del ser humano.

“Tanto pudo amar Dios al mundo que entregó a su propio hijo para que muriera por amor por todos nosotros. Independientemente de la religión (en la que creas), yo me puse a pensar en eso: ‘¿qué tan importante es el amor que el mismo Jesús antes de morir dijo: ámense unos a otros como yo los amé a ustedes’. Y entonces en ese amor es que me concentré. Cuidé que el álbum tuviese ese amor. Que cuando la gente escuchara Dale más, Todo pasa o Amor HP, sintieran ese amor del que estoy hablando, que es un amor superior en el sentido espiritual”.

Cuando habla de ‘Sueño’, Chacín asevera que responde a su ímpetu por perseguir las pasiones y objetivos de tu vida.

“Yo creo que hay que soñar en grande y que nuestra vida más verdadera sucede cuando soñamos despiertos. Entonces, cuando tú sueñas, obviamente los sueños y no te van a caer del cielo… tú tienes que trabajarlo y tener disciplina”.

Por último, ‘Cantares’ hace referencia al sentido que la música le da a su vida: “Yo no me veo de otra manera, toda mi vida he estado en eso: cantando y escribiendo”.

“Me llama mucho la atención que hasta los psicólogos y los científicos ya saben que la dopamina se dispara cuando estamos cantando. Por eso es que la gente cuando va a los conciertos se rejuvenece hasta 20 años. O sea, tú vas a un concierto y te vas 20 años para atrás, químicamente, en el cerebro pasan esas sensaciones”.

Para él, la música en general es una herramienta que no solo transmite felicidad, también puede acompañar en momentos complejos, siendo una ventana de auxilio para aquellos que lo necesiten: una herramienta mediante la cual puede Dios obrar a través de él.

“Yo siento que somos, o al menos en mi caso, como un pequeño foco de luz por donde Dios se asoma y nosotros acompañamos con nuestra música a los seres humanos, no importa que sean 10 personas o si son 500.000 o si es un millón. O sea, lo importante es, y así lo veo yo, que la música que uno hace siempre te acompaña de alguna manera y te sana, pues la música tiene mucho poder”.

“Yo me siento así como un doctor de la música. Una persona que a través de la música quiere llevar amor, sanación y esa es mi misión. Y parte de esa gran misión es crear un álbum tan bonito que por eso hemos tenido la receptividad de la gente que ha sido muy buena”.

Rumbo al Latin Grammy

No es la primera vez que Chacín es nominado al Latin Grammy.

El venezolano ha cosechado una lista de éxitos que lo situaron entre los artistas que han tenido el honor de ser celebrados y reconocidos por los miembros de la Academia Latina de la Grabación con diversas nominaciones.

Este año, Jorge Luis Chacín figura como el único venezolano que destaca en la categoría Mejor Álbum Tropical Contemporáneo por De amor, sueños y cantares.

“Estoy estoy rodeado de colegas, hermanos, queridos todos: de colombianos, cubanos, de todo… Pero bueno, estoy representando a Venezuela”.

Para el músico, cada proyecto es un hijo y este álbum, al ser el menor, se ha vuelto el consentido pues reconoce que puede percibir su crecimiento personal y profesional plasmado en el proyecto.

“Este es el menor, es un bebecito que tiene mi madurez. Ahora, yo veo la música como en 360. Puedo ver todo de una manera más madura y he aprendido a delegar mucho más, porque en este álbum no estoy yo solo. Yo soy de las personas que cree que toda transformación, todo cambio hacia lo bueno viene acompañado de un equipo”.

En este sentido, reconoce no solo su esfuerzo sino el de todo el equipo que estuvo detrás para hacer posible el álbum y que este alcanzara una nominación al galardón más poderoso de la industria musical latinoamericana. “Estoy de verdad super contento con el resultado y muy orgulloso”.

Chacín recordó que se encontraba en su estudio acompañado de su familia cuando salieron las nominaciones. Y aunque él prefería mantener la calma, su entorno tenía fe en que el disco destacaría entre los nominados.

“Obviamente me emocioné, se me salieron un par de lágrimas porque al final es como un regalito de los colegas que reconocen tu esfuerzo, tu trabajo, tu creatividad… Agradezco a Dios por esos incentivos humanos que nos da. Por supuesto, a los miembros que votan que están eligiendo pues la excelencia musical”.

El honor de la Academia es también el reflejo de lo que esta producción ha logrado en sus seguidores, quienes le han manifestado en redes sociales que sus letras le han ayudado a expresar un sentimiento.

“Hemos recibido muchos mensajes de amor. Hay personas que quieren decir tantas cosas, pero no lo saben decir o no encuentran las palabras para decirlo, y las hallan en mis canciones, en este caso. (...) Este álbum genera muchas sensaciones de amor, de reconciliación, de paz”.

“Me escriben mucho sobre eso”, agregó. “‘Tú música me da paz. Wow, me iba a divorciar y me reconcilié con mi esposa gracias a tal canción’. E incluso una vez me escribieron que una persona que no le estaba hallando sentido a su vida y no sabía por qué, me escuchó y decidió darle una oportunidad más a su propia vida. Entonces, ¿sabes? Es fuerte, es fuerte. Cuando leí eso me puse a llorar, y me tiré en el piso a darle gracias a Dios”, comentó visiblemente emocionado. “Pero es así. Y es cuando me doy cuenta de que esto es una misión”.

“Tan congestionado que está el mundo y nuestro país hoy en día que no nos damos cuenta de todo lo que sucede. No me queda más remedio que hacer lo que yo puedo hacer, aportar mi granito de arena a través del arte, de la música que es transformadora. Vivo lleno de mensajes de amor profundo de todos mis seguidores, de esa gente que es tan bonita, que me quiere mucho”.

Profeta en su tierra

Aunque su música trasciende fronteras, Chacín reconoce que el apoyo de Venezuela es fundamental en su carrera.

Previo al doblete sísmico que sacudió al país la tarde del 24 de junio, Chacín y la intérprete venezolana Nella colaboraron en la pieza No llores más, una canción que tras los terremotos acompañó mucho del contenido que se viralizó en redes sociales.

Aunque el sentido de la composición busca resaltar el cuestionamiento de algunas leyendas venezolanas, la letra de la misma evidenció el sentimiento de muchas personas luego de aquel día, un hecho con el que Chacín siente que pudo estar presente para sus hermanos venezolanos y acompañarlos, como bien ha expuesto, a través de su arte.

“Lo que escribimos acompaña exactamente el dolor de una madre que pierde a sus hijos, el dolor de una niña que está creciendo y perdió a sus padres”, resaltó. “No la escribimos por esto, pero pega tanto que quisimos que esta canción los acompañara. Con esa canción la gente conectó muchísimo, lloraban, escribían gracias por acompañarnos. Estuvimos allí acompañando pues con lo que sabemos hacer. Entonces gracias a Nella que me invitó a escribir esta canción con un productor maravilloso que se llama Nico Ramírez”.

Luego de participar en distintos eventos para enviar ayuda a Venezuela, Jorge Luis Chacín regresa a Venezuela, un destino que no podía faltar en su gira internacional, la cual inició en octubre con fechas en Norteamérica.

“En diciembre voy a comerme mis hallacas, a estar allá con mi familia, con la gente. Vamos a estar en Caracas, en Maracaibo, en Valencia, en Puerto La Cruz, Mérida y la Colonia Tovar, como decían antes”, manifestó entre risas haciendo referencia a un dicho popular venezolano.

“No, a la Colonia Tovar no vamos a ir… Quizás a comer. Finalmente pues tenemos esa dicha de poder regresar a mi país que me que me ha dado todo. Tengo muchísima gente allá que me quiere y se demuestra en la aceptación y la convocatoria de todas las fechas. De verdad que estoy muy contento, estamos muy agradecidos y felices de volver, de llevar Amor, Sueños y Cantares a toda mi tierra querida que amo con locura y que rezo todos los días por ella. Ahora quiero -pues como hizo Jesús cuando iba a su propia tierra- llevar amor, predicar a través de la música con todo lo bonito y la buena energía que es la única intención que tengo, sabiendo que la música tiene un poder sanador increíble. Así que yo voy con todo mi amor y con mucha felicidad en encontrarme otra vez con mi gente. De verdad que estoy muy feliz por eso”.

Aunque aseveró que en 2027 aún queda recorrido para este álbum, Jorge Luis Chacín invitó a sus seguidores a estar atentos a sus futuros proyectos.

“Se vienen cositas muy lindas. La idea es que sepan que cada vez que uno hace algo, uno está pendiente todo, porque he hablado con Elena Rose, con todos mis amigos, uno hace algo y aunque está en otro país o algo, uno siempre está pensando en ustedes, en la tierrita, en las cosas que tenemos en el corazón y la llevamos a donde quiera que vamos. Que se sientan orgu

llosos de nosotros, que se sientan orgullosos al igual que uno de ser venezolano. Esa es mi idea principal”, concluyó.