viernes 30  de  octubre 2026
OPERATIVOS

Casi 300 arrestados en Florida por abuso sexual de menores y trata de personas

Entre los arrestados se encuentran 32 ciudadanos de países como Cuba, Venezuela, México y Haití, informó la Fiscalía de Florida

James Uthmeier, fiscal general de Florida, demanda a TP-Link.

James Uthmeier, fiscal general de Florida, demanda a TP-Link.

Fiscal General
Por Julián Varela

MIAMI -- Las autoridades de Florida anunciaron el arresto de 281 personas en los últimos siete días durante varias operaciones encubiertas contra sospechosos de abuso de menores y trata de personas.

Entre los arrestados se encuentran 32 ciudadanos de países como Cuba, Venezuela, México y Haití. La mitad de ellos han sido entregados al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) de Estados Unidos, informó la Fiscalía de Florida.

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Las detenciones se realizaron en el condado de Polk, en el centro de Florida, en dos operaciones encubiertas simultáneas.

La primera de ellas se saldó con el arresto de 32 personas que buscaban a menores para tener relaciones sexuales, mientras que en la segunda fueron detenidas 249 personas por trata de seres humanos.

Operaciones encubiertas sacan a delincuentes de las calles

En total, los arrestados enfrentan 488 cargos, incluidos 198 delitos graves. Muchos de ellos ya tenían cargos en su contra.

Las autoridades también confiscaron 24 armas de fuego, y 32 personas fueron acusadas de posesión de drogas, incluyendo metanfetamina, cocaína y fentanilo.

Esta no es la primera operación contra la trata de personas y el abuso de menores que Florida realiza en los últimos meses.

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció el pasado marzo el rescate de 163 menores desaparecidos o en riesgo de trata y otros abusos, además del arresto de tres sospechosos, en una operación internacional que se extendió a más de una decena de países, incluidos Colombia, España o México.

FUENTE: Con información de EFE.

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