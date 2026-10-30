viernes 30  de  octubre 2026
DECLARACIONES

Base de Puerto Rico serviría de apoyo para acción de EEUU en Cuba, según medio puertorriqueño

La reactivación de Roosevelt Roads situaría nuevamente a Puerto Rico en el centro de las operaciones estratégicas de EEUU para hacer cumplir la justicia

Aviones de combate militares estadounidenses se encuentran en la plataforma del aeropuerto José Aponte de la Torre —anteriormente Estación Naval Roosevelt Roads—, en Ceiba, Puerto Rico, el 3 de enero de 2026.

Aviones de combate militares estadounidenses se encuentran en la plataforma del aeropuerto José Aponte de la Torre —anteriormente Estación Naval Roosevelt Roads—, en Ceiba, Puerto Rico, el 3 de enero de 2026.

AFP
Por ANDREINA PÉREZ

SAN JUAN — El senador puertorriqueño Carmelo Ríos advirtió sobre la posibilidad de que la antigua Base Naval Roosevelt Roads, ubicada en el municipio de Ceiba, sea utilizada por las Fuerzas Armadas de EEUU como plataforma de apoyo para una eventual intervención militar orientada al arresto del dictador cubano Raúl Castro.

Las declaraciones del legislador se produjeron durante una vista pública de las comisiones de Relaciones Federales y Desarrollo Económico del Senado de Puerto Rico, la cual debió ser suspendida por tratarse de asuntos vinculados a la seguridad nacional, reseña el portal web primerahora.

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Ríos señaló que existe información reservada sobre la orden de arresto emitida contra Castro y sugirió que la isla podría asumir un rol logístico-estratégico, similar al desempeñado anteriormente en las operaciones dirigidas contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

La orden de detención contra el líder de la tiranía cubana fue emitida el pasado 16 de octubre por un juez federal de Miami. Las autoridades judiciales estadounidenses determinaron la existencia de indicios suficientes para procesar al expresidente del régimen por conspiración para cometer asesinato en primer grado, en relación con el derribo en 1996 de dos aeronaves de la organización humanitaria Hermanos al Rescate, ataque en el que murieron tres ciudadanos norteamericanos y un residente legal.

Ante el escenario de que la base de Ceiba sea reactivada para fines de defensa y seguridad por parte de Washington, la presidencia de la comisión confirmó la posposición de las vistas legislativas a la espera de un panorama más claro por parte de las autoridades federales.

La reactivación de Roosevelt Roads situaría nuevamente a Puerto Rico en el centro de las operaciones estratégicas de EEUU para hacer cumplir la justicia y contrarrestar la influencia de los regímenes autoritarios en la región.

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