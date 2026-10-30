viernes 30  de  octubre 2026
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Franco Colapinto reconoce que la Formula 1 ha unido a los latinos: "Es algo que no ves en otro deporte"

El piloto Franco Colapinto hizo su debut en la Formula 1 en 2024, luego de 23 años sin un argentino corriendo en la máxima categoría

El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, conduce durante una sesión de práctica del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 en el Circuito de la ciudad de Bakú, el 19 de septiembre de 2025.&nbsp;

El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, conduce durante una sesión de práctica del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 en el Circuito de la ciudad de Bakú, el 19 de septiembre de 2025. 

OZAN KOSE / AFP
Por Karla Roca

Aunque afortunadamente cada vez hay más representación latina en la parrilla de Formula 1, durante varios años el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez fue el único volante abanderado de la región, hasta que en septiembre de 2024, el argentino Franco Colapinto salió a la pista en el Gran Premio de Italia, a bordo de un Williams, reemplazando a Logan Sargeant.

Colapinto reconoce su papel en la F1 frente a los latinos

Pese a que la carrera de Colapinto en la máxima categoría del automovilismo apenas está iniciando, el argentino ha reconocido que su llegada a la F1 al lado de “Checo” Pérez, representando a los latinos, ha provocado que los países se unan de una manera inesperada, logrando algo que incluso otros deportes no pueden.

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En conferencia de prensa con Mercado Libre, Colapinto aseguró que esta unidad de los latinos a causa del deporte motor es una lección para la sociedad en general: "Cómo la comunidad se junta y cómo la comunidad se une gracias al deporte y gracias a la Formula 1 es algo que no habíamos visto antes (…) por eso es algo que a mí me da mucho orgullo, ver que Latinoamérica se junta para apoyarnos a mí y a ‘Checo’, que no se pelean, es todo lo que tendría que ser”.

La parrilla actual de Formula 1 está conformada por tres pilotos latinoamericanos, el mexicano Pérez, el argentino Colapinto y el brasileño Gabriel Bortoleto. Para la temporada 2027, Rafael Câmara, también oriundo de Brasil, llegará al Gran Circo con Haas.

La carrera más esperada del año para Colapinto

Durante la misma charla, el piloto de Alpine reveló que el Gran Premio de México es su cita más esperada del año, pues a pesar de que nació en Argentina, se siente como local en tierras aztecas: “[Al estar aquí] siento que es en familia, entre argentinos, mexicanos, entre gente que al final nos representa y nada, es una felicidad muy grande estar siempre en México”.

La historia de amor de Colapinto y México inició durante sus primeros acercamientos a ‘Checo’ Pérez a través del deporte motor, cuando Franco era aún muy joven, pues al no tener representación local, reveló que todos los argentinos seguían de cerca la carrera del mexicano en el Gran Circo, incluido él.

Limitantes para el talento latino

El piloto de Alpine reconoció que, como argentino, fue complicado llegar a la máxima categoría del automovilismo; sin embargo, se dijo afortunado, pues está consciente de que, aunque en toda Latinoamérica hay mucho talento esperando a ser descubierto, las condiciones sociales y económicas son una limitante: “Hay mucha gente muy, muy talentosa en Latinoamérica en general que no llega porque no se dan los recursos y no se da la ayuda y el apoyo para que un piloto llegue. Al final hay muchos factores para que un piloto esté en la Formula 1”, dijo.

No obstante, el volante reconoció que figuras como él y Pérez de alguna manera provocan que las generaciones más jóvenes no vean el camino de la máxima categoría como un sueño, sino como un objetivo que sí se puede alcanzar.

“Creo que es el objetivo de todos nosotros, que siga creciendo la Formula 1 en Latinoamérica”.

Colapinto tiene asegurado su asiento con Alpine para la temporada 2027 de Formula 1, con opción a una renovación automática para 2028, siempre y cuando se cumplan ciertas cláusulas de rendimiento por parte del argentino.

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