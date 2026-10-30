Florida realiza con éxito las primeras pruebas de aeronaves eléctricas y taxis aéreos en Tampa

Un taxi aéreo en medio de un vuelo.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis durante el evento de las primeras demostraciones de vuelo con aeronaves eléctricas de Movilidad Aérea Avanzada (AAM, por sus siglas en inglés) sobre la bahía de Tampa

MIAMI — Florida realizó este viernes con éxito las primeras demostraciones de vuelo con aeronaves eléctricas de Movilidad Aérea Avanzada (AAM, por sus siglas en inglés) sobre la bahía de Tampa.

"Esta mañana, se hizo historia en la bahía de Tampa con las primeras demostraciones de vuelos de aeronaves eléctricas de Movilidad Aérea Avanzada (AAM) de Florida", afirmó el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis.

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"Desde el primer vuelo comercial de una aerolínea sobre Tampa Bay en 1914, hasta las demostraciones de AAM de hoy a lo largo de esa misma ruta histórica, Florida ha sido durante mucho tiempo una plataforma de lanzamiento para nuevas ideas que dan forma al futuro del transporte", agregó.

Estas demostraciones se enmarcan en el Programa Piloto de Integración de la Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés), y conectaron por aire las localidades de Saint Petersburg y Tampa empleando vehículos eléctricos de despegue y aterrizaje vertical (eVTOL), conocidos popularmente como 'taxis voladores'.

"Los vuelos históricos de AAM de hoy han demostrado que Florida sigue a la vanguardia de la innovación en transporte", afirmó el gobernador de Florida durante el evento de prueba.

Estos vehículos se asemejan a pequeños helicópteros con varios rotores, pero funcionan con baterías y están diseñados para realizar trayectos urbanos o regionales relativamente cortos.

Variantes de aterrizaje

Durante la prueba, se mostraron tres variantes de aeronaves eVTOL: aterrizaje vertical, aterrizaje corto y aterrizaje convencional.

Según DeSantis, las pruebas se extenderán a lo largo de dos semanas con múltiples trayectos experimentales diseñados para recopilar datos de integración en el espacio aéreo real.

El gobernador firmó en 2025 una ley que reconoció las aeronaves eléctricas de Movilidad Aérea Avanzada como medios de transporte y se han realizado varias inversiones en esta dirección.

Las autoridades aeronáuticas y estatales proyectan que estas tecnologías eléctricas permitirán a medio plazo optimizar los traslados diarios de pasajeros, el reparto urgente de carga comercial, el transporte médico y las operaciones de respuesta ante catástrofes y emergencias climáticas en el sureste de Estados Unidos.

Un alivio a la congestión de vehículos

DeSantis presentó la movilidad aérea avanzada —desde su punto de vista—como una posible respuesta a la congestión vial que afecta a las principales regiones metropolitanas.

“La idea sería que, si pueden hacerlo a escala y de manera económica, podrían sacar parte del tráfico de las carreteras”, afirmó el gobernador al explicar el propósito de la iniciativa.

Miami-Dade prepara su infraestructura

Aunque las pruebas estatales comenzarán en Florida Central, sus resultados tendrán una conexión directa con el sur del estado.

El Departamento de Aviación de Miami-Dade mantiene una alianza con Bell-Dancy Industries para desarrollar un entorno de pruebas en el Aeropuerto Ejecutivo de Miami, localizado en Kendall.

El programa, denominado SafeLand, contempla la instalación de tecnología destinada a coordinar despegues, aterrizajes y movimientos de aeronaves eléctricas y drones.

Las evaluaciones comenzarán con aparatos tripulados de menor tamaño antes de avanzar hacia taxis aéreos de escala completa, siempre bajo coordinación con la Administración Federal de Aviación (FAA).

La iniciativa también abarca el Aeropuerto Internacional de Miami y otros aeropuertos administrados por el Condado. El objetivo es determinar cómo funcionaría esta nueva modalidad en condiciones reales, sin interferir con aviones comerciales, helicópteros, aeronaves privadas ni operaciones de emergencia.

Las autoridades de Miami-Dade sostienen que el proyecto local servirá como puente entre las pruebas controladas en SunTrax y la eventual incorporación de los eVTOL al complejo entorno urbano del sur de Florida.

FUENTE: Con información de EFE y DLA