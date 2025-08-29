viernes 29  de  agosto 2025
ESTRATEGIA

Marco Rubio visita sede del Comando Sur de EEUU para hablar de seguridad en América Latina

La visita ocurre en plena polémica por las acusaciones directas contra el régimen de Nicolás Maduro por sus nexos con el narcotráfico

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, visita la sede del Mando Sur en Florida-&nbsp;

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, visita la sede del Mando Sur en Florida- 

EuropaPress_ COMANDO SUR DE ESTADOS UNIDOS
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, visitó este viernes la sede central del Comando Sur de las Fuerzas Armadas, responsable de la vigilancia en América Latina, con el objetivo de hablar de la "seguridad" en la región y de cuáles son las "prioridades" del Gobierno de Donald Trump.

Rubio se reunió con los principales responsables del Comando Sur, entre ellos el comandante Alvin Holsey, según la poca información facilitada por este grupo militar, que tiene su sede en Florida.

La visita precede al viaje que el jefe de la diplomacia estadounidense realizará la próxima semana a México y Ecuador y llega además en plena polémica por el despliegue militar cerca de Venezuela y las acusaciones directas contra el régimen de Nicolás Maduro por sus nexos con el narcotráfico.

FUENTE: EUROPA PRESS

