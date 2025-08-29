Marco Rubio visita sede del Comando Sur de EEUU para hablar de seguridad en América Latina

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, visita la sede del Mando Sur en Florida- EuropaPress_ COMANDO SUR DE ESTADOS UNIDOS

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, visitó este viernes la sede central del Comando Sur de las Fuerzas Armadas, responsable de la vigilancia en América Latina, con el objetivo de hablar de la "seguridad" en la región y de cuáles son las "prioridades" del Gobierno de Donald Trump.







Rubio se reunió con los principales responsables del Comando Sur, entre ellos el comandante Alvin Holsey, según la poca información facilitada por este grupo militar, que tiene su sede en Florida.

La visita precede al viaje que el jefe de la diplomacia estadounidense realizará la próxima semana a México y Ecuador y llega además en plena polémica por el despliegue militar cerca de Venezuela y las acusaciones directas contra el régimen de Nicolás Maduro por sus nexos con el narcotráfico. Embed FUENTE: EUROPA PRESS

Compartir la nota:









¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos! Descarga LA APP