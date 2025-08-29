Corte de apelaciones bloquea cancelación de TPS a venezolanos en EEUU: " Estamos en manos de los mejores"

Maca Iglesias (der.) se une a otros para apoyar una resolución a favor de restablecer el estatus de protección temporal (TPS) para los venezolanos el 13 de febrero de 2025 en Miami, Florida.

WASHINGTON. – La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito falló a favor del juez federal Edward Chen, reconociendo su jurisdicción en el caso del Estatus de Protección Temporal (TPS) para alrededor de 600,000 migrantes venezolanos , que les permitía vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos.

La noticia fue confirmada por Adelys Ferro, directora del Venezuelan American Caucus, quien celebró la decisión judicial y resaltó que ahora corresponde al juez federal de distrito de San Francisco, Edward Chen, decidir si dicta una medida de emergencia que mantenga la protección migratoria o si emite un fallo de fondo en el litigio.

“Les dije que estuvieran positivos, que tuvieran esperanza y fe. Estamos en las manos de los mejores abogados”, declaró Ferro, en un video compartido en redes sociales.

El fallo provino de un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, que decidió mantener vigentes las protecciones mientras avanza el litigio. Con ello, se confirmó la decisión previa del juez Chen, quien en marzo había determinado que era probable que los demandantes demostraran que la administración se extralimitó en su autoridad y actuó movida por animosidad racial.

Chen ordenó entonces congelar la cancelación de los permisos, pero la Corte Suprema revocó temporalmente esa decisión en un recurso de emergencia. Ahora, el nuevo fallo devuelve la protección a los beneficiarios del programa.

Lo que significa el fallo

La medida ofrece un respiro a unos 350,000 venezolanos cuyas protecciones vencieron en abril, y a otros 250,000 cuyos permisos estaban programados para expirar el próximo 10 de septiembre.

Aunque aún no está claro el efecto definitivo de la decisión, para los miles de migrantes que dependen de este estatus significa, por ahora, la posibilidad de seguir trabajando y residiendo legalmente en Estados Unidos.

Con esta resolución, el juez Chen mantiene la autoridad para emitir medidas de emergencia a favor de los beneficiarios del TPS y para decidir sobre el caso general que enfrenta a los migrantes con la administración del expresidente Donald Trump, que en su momento intentó cancelar el programa.

Decisión del juez Chen

La decisión es considerada un paso clave para las más de cientos de miles de familias venezolanas que dependen de este estatus para vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos.

El proceso judicial sigue en desarrollo. Ahora se espera que el juez Chen defina si respalda los argumentos de los demandantes y la Alianza Nacional del TPS, que buscan mantener las protecciones, o si concede la razón al gobierno federal en su postura de que el programa debe terminarse.

Por lo pronto, líderes comunitarios y beneficiarios mantienen la expectativa de que la decisión de Chen abra una nueva esperanza para los venezolanos en EEUU.

