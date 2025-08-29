viernes 29  de  agosto 2025
Trump sigue trabajando para lograr una reunión entre Putin y Zelenski

"Esta guerra no habría comenzado si el presidente Trump hubiese estado en funciones", dijo una fuente de la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente ruso, Vladimir Putin, ofrecen una conferencia de prensa conjunta tras participar en una cumbre EEUU-Rusia sobre Ucrania en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage, Alaska, el 15 de agosto de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Washington.- El presidente Donald Trump sigue trabajando para concertar una reunión de paz entre los líderes de Rusia y de Ucrania, aseguró este viernes la Casa Blanca, luego de que el mandatario francés Emmanuel Macron advirtiese que Vladimir Putin puede estar "jugando" con el gobernante estadounidense.

"El presidente Trump y su equipo de seguridad nacional siguen comprometidos con los funcionarios de Rusia y de Ucrania para realizar un encuentro bilateral que ponga fin a las matanzas y la guerra", declaró a la AFP una fuente de la Casa Blanca que pidió el anonimato.

"Como han declarado muchos dirigentes mundiales, esta guerra no habría comenzado si el presidente Trump hubiese estado en funciones. No se corresponde con el interés nacional continuar debatiendo estos temas públicamente", indicó.

Más temprano este viernes, Macron expresó su esperanza de que pueda haber una reunión bilateral, pero advirtió que si el jefe de Estado ruso no se reúne con Zelenski de aquí al lunes, "eso querrá decir que el presidente Putin se la habrá jugado" a Trump.

Después de reunirse con Putin en Alaska a principios de mes y de recibir a Zelenski y varios líderes europeos en la Casa Blanca la semana pasada, Trump dijo que intenta un encuentro entre los dirigentes de Rusia y Ucrania.

Pero hasta ahora Moscú ha eludido concretar esa cita.

Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca, desestimó este viernes la idea de que Trump pueda ser burlado por Putin.

"Qué pregunta absurda", respondió cuando un reportero de AFP lo interrogó sobre los comentarios de Macron.

"Ningún presidente en la historia ha hecho más avances en la causa de la paz", dijo Miller. "Está trabajando denodadamente para terminar con las matanzas, y eso es algo que todos en el mundo deberían celebrar".

FUENTE: AFP

