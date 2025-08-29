Congresista de EEUU asegura que el régimen de Maduro "tiene los días contados"

MIAMI.- El congresista por el estado de Florida Carlos Giménez aseguró que el régimen de Maduro “tiene los días contados”, al referirse a la fuerte presencia naval de EEUU en el Caribe que ordenó el presidente Trump para combatir el Cartel de los Soles de Venezuela y otros grupos del narcotráfico de la región.

“Sí, yo creo que los días están contados (…). No sé cuándo, pero lo que me lo indica son todas estas acciones que ha tomado el presidente de EEUU y lo ha hecho bastante rápido, uno detrás de otro, y también ahora tiene fuerzas en esa área”, dijo el miembro de la Cámara de Representantes a una televisora de Colombia.

Ante la presión estratégica en el área, no descartó la posibilidad de una negociación, pero enfatizó que Trump decidirá la opción más conveniente para la seguridad nacional.

“Puede ser que están negociando con Nicolás Maduro ahora, para ver de qué manera él se puede ir y entregar el poder al gobierno legítimo que no es él, así que hay muchas opciones que tiene el presidente Trump y entonces él va a escoger la opción que cree es las más beneficiosas para la seguridad de EEUU”, subrayó.

Petro frente al Cartel de los Soles

El congresista republicano también abordó el papel de Colombia, país vecino de Venezuela, y cuestionó la posición del presidente Gustavo Petro a favor de Maduro frente al poder, y no del presidente legítimo Edmundo González Urrutia, quien triunfó en las elecciones de 2024, de acuerdo con las actas e informes de la observación internacional.

“Petro debe denunciar a Nicolás Maduro porque es ilegítimo, perdió las elecciones y se ha negado a entregar el gobierno al presidente verdadero que es Edmundo González y la vicepresidenta que es María Corina (...)”, afirmó.

Y objeto que Petro niegue la existencia del Cartel de los Soles que opera en la frontera binacional.

“También niega que exista el Cartel de los Soles, que Nicolás Maduro es el jefe de ese cartel (...) Por eso es que EEUU le ha puesto una recompensa de 50 millones de dólares a Maduro. Y también le ha congelado todos sus fondos y lo ha nombrado como un narcotraficante, un enemigo de EEUU que pone en riesgo la seguridad, pero Petro parece que está aliado con Nicolás Maduro y eso es lo que nos molesta”, aseguró.

FUENTE: Con información de redes Carlos Giménez, NTN24