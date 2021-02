"Por Cuba": Un canto a la hermandad entre los cubanos

"El hecho de estar lejos no significa que no me sienta cubano", canta Ramón Fabián Veloz ('Ramoncitín') en el tema "Por Cuba", estrenado este sábado 19 de febrero. Se trata de un proyecto que varios músicos cubanos han venido desarrollando desde noviembre, a partir de los sucesos del Movimiento San Isidro y el auge de voces independientes y contestatarias en la isla.