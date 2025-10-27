lunes 27  de  octubre 2025
Al menos unos 100 árbitros en Turquía apostaron ilegalmente

Centenares de árbitros turcos de fútbol, ​​algunos de ellos de ámbito nacional, habrían apostado en partidos pese a una prohibición, afirmó el lunes el presidente de la Federación Turca de Fútbol

El árbitro Glenn Nyberg revisa el VAR antes de otorgar un penalti al Benfica durante el partido de vuelta de los playoffs de la fase eliminatoria de la UEFA Champions League entre el SL Benfica y el AS Monaco en el estadio de la Luz en Lisboa el 18 de febrero de 2025.&nbsp;

AFP

Centenares de árbitros turcos de fútbol, algunos de ellos de ámbito nacional, habrían apostado en partidos pese a una prohibición, afirmó el lunes el presidente de la Federación Turca de Fútbol (TFF), prometiendo sanciones inminentes.

Una investigación interna sobre 571 árbitros ha demostrado que "371 tienen cuentas de apuestas y 152 apuestan de forma activa", reveló Ibrahim Haciosmanoglu, patrón de la TFF durante una declaración a los medios.

"Estamos decididos a limpiar el fútbol de todo rastro de corrupción. No haremos ninguna excepción", avisó Haciosmanoglu, añadiendo que las "sanciones necesarias" se aplicarán "desde hoy" lunes.

Diez de los árbitros acusados habrían realizado más de 10.000 apuestas, y uno entre ellos habría apostado en 18.227 ocasiones. También hay 42 árbitros que habrían apostado cada uno en más de 1.000 partidos de fútbol, detalló el patrón de la federación.

Haciosmanoglu detalló que 22 de los 371 árbitros (7 árbitros centrales y 15 asistentes) trabajan a nivel nacional, pero no precisó sus identidades ni indicó si algunos eran sospechosos de haber apostado en partidos que ellos mismos dirigieron.

Frente a las acusaciones de parcialidad a las que se enfrentan a menudo los árbitros turcos, la TFF delegó en la primavera boreal de 2024 el VAR de varios encuentros de la Super Liga turca a árbitros extranjeros.

En febrero, un árbitro extranjero se dirigió al intenso derbi de Estambul entre Galatasaray y su enemigo Fenerbahçe, que desde hace años acusa a los árbitros de favorecer a su rival.

FUENTE: AFP

