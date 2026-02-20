Justicia pide retirar ciudadanía a exalcalde de North Miami

MIAMI .— El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) presentó en el sur de Florida una demanda civil para retirar la ciudadanía estadounidense al exalcalde de North Miami, Philippe Bien-Aime, por presuntamente mentir durante su proceso de naturalización tras haber ingresado ilegalmente al país bajo otra identidad.

De acuerdo con la denuncia civil, Bien-Aime habría “tergiversado deliberadamente su identidad y su historial migratorio” durante el trámite de naturalización.

EN LA CORTE Avanza en tribunales el caso de Maison, el niño que sufrió presunto abuso infantil en North Miami Beach

Los documentos judiciales sostienen que el exfuncionario se naturalizó en 2006 bajo el nombre de Philippe Bien-Aime, pese a que existía una orden previa de deportación emitida bajo el nombre de Philippe Janvier.

Registros de huellas y orden de deportación previa

Según la demanda, registros del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), incluyendo comparaciones de huellas dactilares, concluyen que la persona naturalizada como Bien-Aime es la misma que había sido ordenada a salir del país años antes.

El 31 de julio de 2000, un juez de inmigración determinó que Janvier ingresó a Estados Unidos mediante fraude, utilizando un pasaporte con fotografía alterada, y ordenó su expulsión a Haití. Sin embargo, la querella señala que no existen registros de que haya abandonado el país como fue instruido.

Acusaciones de fraude migratorio y bigamia

La demanda también sostiene que Bien-Aime no cumplía con los requisitos para obtener una visa como cónyuge de ciudadana estadounidense.

La fiscalía federal alega que el exalcalde incurrió en bigamia, ya que el certificado de divorcio haitiano presentado era presuntamente falso y fraudulento, lo que invalidaría su matrimonio en EEUU.

Según la investigación, tras la orden de deportación, el entonces Philippe Janvier habría adoptado un nuevo nombre, cambiado su fecha de nacimiento y posteriormente contraído matrimonio con una ciudadana estadounidense, pese a seguir casado en Haití.

El DOJ sostiene que, tras varios años de declaraciones falsas ante autoridades migratorias, obtuvo finalmente la naturalización en 2006, en un proceso en el que participaron agencias como el DHS y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

¿Qué implica un proceso de desnaturalización?

La acción presentada es una demanda civil para revocar la ciudadanía, un procedimiento poco frecuente pero contemplado en la ley federal cuando se demuestra que la naturalización fue obtenida mediante fraude o tergiversación intencional de hechos materiales.

Si un tribunal federal falla a favor del gobierno, el exalcalde podría perder su ciudadanía y volver a enfrentar consecuencias migratorias, incluida una posible deportación.

Responde la defensa de Bien-Aime

Tras la presentación de la demanda, el abogado del exalcalde, Peterson St. Philippe, informó que están evaluando el contenido del recurso judicial.

“Conocemos la presentación del gobierno y la estamos revisando. Tenemos la intención de responder a través de los canales legales correspondientes. Dado que se trata de un litigio pendiente, no haremos más declaraciones”, indicó al periodista Hatzel Vela de NBC.

El caso ahora seguirá su curso en la corte federal del sur de Florida.