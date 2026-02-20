Corte Suprema de EEUU anula aranceles generales impuestos por Trump

La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó el viernes que el presidente Donald J. Trump no aplicó de forma correcta algunos de los aranceles que impuso a socios comerciales.

Esa sentencia impacta una herramienta clave que el presidente había utilizado como parte de su agenda económica y diplomática, incluso para frenar guerras en varios regiones del planeta.

La anulación de estos aranceles probablemente reducirá la tasa arancelaria media del 16,8% a alrededor del 9,5%, dijo Gregory Daco, economista jefe de EY-Parthenon, antes del fallo.

Pero esto podría resultar temporal, ya que el gobierno busca otras vías para volver a imponer amplios derechos de aduana, añadió.

Nuevas vías para los aranceles

Trump ha sugerido que tiene otros caminos para imponer aranceles, pero que serán más largos y burocráticos.

El Ejecutivo puede, por ejemplo, imponer aranceles de forma limitada en el tiempo, lo que obliga a renovarlos periódicamente.

El Máximo Tribunal decidió por seis votos contra tres que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977 "no autoriza al Presidente a imponer algunos tipos de aranceles".

Esta decisión se refiere a los derechos de aduana presentados como "recíprocos" por la Casa Blanca, pero no a los aplicados a sectores específicos como automóvil, acero o aluminio.

El Presidente comenzó a utilizar los aranceles durante su primer mandato (2017-2021) como una palanca de presión y negociación, como mismo hacen todos los países que le imponen aranceles a EEUU.

A su regreso a la Presidencia en enero de 2025 anunció que utilizaría la IEEPA para aplicar nuevos gravámenes a la mayoría de los socios comerciales de Estados Unidos.

Además de aranceles por motivos comerciales, Trump promulgó tarifas aduaneras especiales a socios importantes como México, Canadá y China a causa del narcotráfico y la inmigración.

Trump también utilizó la IEEPA para presionar a países en guerra para lograr la paz en ocho largos conflictos internacionales en 2025, por ejemplo entre Tailandia y Camboya.

Gran parte de recaudación en suspenso

La Corte Suprema recordó este viernes que "si el Congreso hubiera tenido la intención de otorgar el poder distinto y extraordinario de imponer aranceles" mediante la IEEPA, "lo habría hecho de forma expresa, como lo ha hecho de manera sistemática en otros estatutos arancelarios".

La decisión de la Corte Suprema confirma algunas sentencias de tribunales inferiores según los cuales los aranceles que Trump impuso en virtud de la IEEPA no se aplicaron de forma adecuada.

Un tribunal comercial de primera instancia había dictaminado en mayo que Trump no impuso de forma correcta gravámenes generalizados y bloqueó que la mayoría de ellos entraran en vigor, pero ese resultado había quedado en suspenso ante la apelación del gobierno federal.

Tres jueces conservadores, Brett Kavanaugh, Clarence Thomas y Samuel Alito disintieron de la mayoría.

El dictamen deja en el aire los enormes ingresos arancelarios que logró el gobierno durante el año pasado.

Daco calcula que están en juego entre 100.000 y 120.000 millones de dólares.

Los jueces no abordaron en qué medida los importadores que habían demandado al gobierno Trump pueden recibir reembolsos.

El juez Brett Kavanaugh advirtió que este proceso podría causar un gran "desbarajuste".

Trump había prometido estudiar incluso una repartición de parte de esos ingresos arancelarios entre los estadounidenses.

