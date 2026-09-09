Amazon Pharmacy amplía su experiencia en español y apuesta por una farmacia más accesible

MIAMI.- Amazon Pharmacy amplía a nivel nacional su experiencia en español, una iniciativa con la que busca reducir las barreras lingüísticas en el acceso y manejo de medicamentos y permitir que los pacientes hispanohablantes completen en su idioma todo el proceso relacionado con sus recetas.

La expansión llega en un momento en que la compañía fortalece su apuesta por un modelo de farmacia digital basado en entregas a domicilio, transparencia de precios, herramientas de inteligencia artificial y acceso permanente a profesionales farmacéuticos.

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Bethanie Baynes, directora de Experiencia del Cliente y Alianzas de Amazon Pharmacy, explicó los beneficios de la iniciativa y los desafíos de trasladar a un entorno digital una relación que siempre ha dependido del contacto personal entre pacientes y farmacéuticos.

“Amazon Pharmacy ahora ofrece una experiencia completa de principio a fin en español. La misma acompaña al cliente en cada paso: en la pantalla, por teléfono y en los materiales que llegan a su puerta, sin tener que alternar entre idiomas. Los clientes pueden buscar medicamentos, obtener información sobre ellos, ver precios y disponibilidad, manejar sus recetas y resurtidos, hablar con un farmacéutico y coordinar sus entregas, todo en español”, enfatizó.

El idioma y la atención médica

La disponibilidad del servicio en español adquiere particular importancia cuando se trata de medicamentos. Comprender correctamente una receta, las indicaciones de uso o la información proporcionada por la farmacia puede ser esencial para el paciente.

“La seguridad de los pacientes es nuestra prioridad. Toda la información sobre medicamentos disponible en español, incluyendo las guías, las instrucciones de uso y los documentos de las recetas, se traduce con herramientas profesionales y es revisada por lingüistas para confirmar que sea correcta”, afirmó Baynes.

Y agregó: “La información original se crea y se mantiene en inglés de acuerdo con estándares clínicos, y nuestro proceso de traducción busca mantener esa misma precisión en español”. Y agregó: “La información original se crea y se mantiene en inglés de acuerdo con estándares clínicos, y nuestro proceso de traducción busca mantener esa misma precisión en español”.

La plataforma también incorpora herramientas de inteligencia artificial, al tiempo que mantiene acceso las 24 horas a farmacéuticos certificados, una combinación que plantea una cuestión cada vez más relevante en la atención médica digital: dónde termina la automatización y dónde debe comenzar la intervención humana.

“Nuestro objetivo es usar la tecnología para hacer que la experiencia sea más simple y conveniente para los clientes, sin reemplazar el acceso a un profesional de farmacia. Nuestro chat impulsado por inteligencia artificial está disponible en español en todo momento para apoyar a los clientes. Al mismo tiempo, nuestros farmacéuticos con licencia están disponibles por teléfono en español las 24 horas del día, los siete días de la semana”, explicó Baynes.

Los pacientes pueden contactar a un farmacéutico desde que se ordena una receta hasta que es entregada para aclarar instrucciones o resolver dudas.

El desafío de no deshumanizar la farmacia

La comodidad de recibir una receta directamente en casa también implica prescindir, al menos parcialmente, de una figura tradicional: el farmacéutico del vecindario que conoce al cliente y puede conversar personalmente con él.

Uno de los desafíos del modelo digital es, precisamente, conseguir que rapidez y conveniencia no se traduzcan en una experiencia distante para el paciente.

“Aunque la experiencia de Amazon Pharmacy es digital, los clientes siempre tienen acceso a un farmacéutico cuando lo necesitan”, señaló Baynes.

La compañía también ha desarrollado funciones para cuidadores que permiten a un familiar de confianza ayudar a administrar recetas, programar las entregas de medicamentos y coordinar la información de salud desde su propia cuenta.

Para toda la familia

Estas herramientas pueden resultar particularmente útiles en hogares multigeneracionales. Según Baynes, en casi una de cada tres familias hispanas varias generaciones viven bajo el mismo techo y las decisiones relacionadas con la salud suelen involucrar a otros miembros de la familia.

“Un miembro de la familia puede administrar recetas, programar resurtidos y coordinar información de salud desde su propia cuenta, ya sea un hijo adulto ayudando a un padre mayor o un padre manejando los medicamentos de sus hijos. Un cuidador de confianza puede añadirse de forma segura y sin costo”, explicó.

El precio de los medicamentos

El costo continúa siendo uno de los principales obstáculos para muchos pacientes. Amazon Pharmacy asegura haber generado más de $100 millones en ahorros mediante un sistema que aplica automáticamente cupones patrocinados por fabricantes cuando una receta resulta elegible.

“Los clientes deben saber cuánto van a pagar antes de completar su compra”, indicó Baynes. En la plataforma, agregó, “pueden ver si su medicamento está disponible y exactamente cuánto costará, en español, antes de pagar. Los cupones elegibles de fabricantes se aplican automáticamente al momento de pagar”.

Los usuarios no necesitan tener seguro médico para utilizar el servicio, aunque la compañía acepta la mayoría de los planes. La plataforma permite comparar el precio con seguro con el costo ofrecido sin cobertura y elegir entre ambas alternativas.

Los miembros Prime, además, pueden ahorrar hasta un 80% en determinados medicamentos mediante PrimeRx, mientras que RxPass ofrece 60 medicamentos genéricos comunes por $5 al mes, según informó la compañía.

Medicamentos a domicilio

La estrategia también se basa en la infraestructura logística de Amazon. La compañía espera extender durante 2026 la entrega de recetas el mismo día hasta alcanzar aproximadamente 4.500 ciudades y localidades estadounidenses.

“Millones de residentes latinos viven en comunidades con acceso físico limitado a servicios de recetas médicas. Para esos clientes, la entrega rápida puede hacer una gran diferencia”, destacó Baynes. “Millones de residentes latinos viven en comunidades con acceso físico limitado a servicios de recetas médicas. Para esos clientes, la entrega rápida puede hacer una gran diferencia”, destacó Baynes.

“Amazon Pharmacy ofrece entrega el mismo día en más de 3.100 ciudades y pueblos de Estados Unidos, con planes de ampliar este servicio a casi 4.500 ciudades para finales de 2026. Además, ofrecemos entrega gratuita de recetas a nivel nacional para todos los clientes. Cuando la farmacia más cercana queda muy lejos, tu medicamento llega a ti”, concluyó.

La expansión del servicio en español incorpora así otro elemento al crecimiento de la farmacia digital en Estados Unidos: no solo hasta qué punto la tecnología puede facilitar el acceso a los medicamentos, sino también cómo lograr que esa eficiencia conserve la confianza y el acompañamiento humano que los pacientes esperan cuando se trata de su salud.