miércoles 9  de  septiembre 2026
INTERNET GLOBAL

Meta prueba sistema de verificación de contenido en América Latina

El sistema de colaboración masiva, inspirado en el que utiliza X de Elon Musk, está diseñado para reemplazar las verificaciones realizadas por redacciones y agencias de verificación de datos

Imagen recreada con el logo de Meta, la empresa matriz de Facebook, Instagram, WhatsApp y Threads.

Imagen recreada con el logo de Meta, la empresa matriz de Facebook, Instagram, WhatsApp y Threads.

SEBASTIEN BOZON / AFP
Por Leonardo Morales

Meta, la empresa matriz de Facebook, Instagram y Threads, comenzó a probar sus Notas de la Comunidad en 16 países de América Latina, un paso hacia la sustitución del programa de verificación de contenidos que hasta ahora ha servido para imponer la censura y coartar la libertad de expresión.

Antes y después de las elecciones presidenciales en Estados Unidos y en muchos otros países, la censura contra las voces conservadoras y en contra de la manipulación del COVID-19 y sus controversiales medidas sanitarias se conviertieron en el plato fuerte del poder NO constitucional de las plataformas internet.

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En esa época se cerraron incluso todas las cuentas online del presidente de EEUU Donald J. Trump, pero jamás se clausuraron las de los terroristas de Hamás, Hezbolá y muchos otros grupos del crimen organizado, antioccidentales y antiamericanos; tampoco las del narcodictador Nicolás Maduro, el dictador Daniel Ortega ni el gobernante designado por la dictadura castrista Miguel Díaz-Canel; ni las de la corrupta Cristina Fernández, en Argentina, entre muchos otros. La lista de personajes de esta calaña es interminable, pero a todos se les permitió continuar con sus mensajes de odio, tergiversación de informaciones y campañas de terrorismo.

Notas de la Comunidad

El sistema de colaboración masiva, inspirado en el que utiliza X de Elon Musk, está diseñado para reemplazar las verificaciones realizadas por redacciones y agencias de verificación de datos, un programa al que Meta puso fin en Estados Unidos el año pasado.

Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela integran la lista de países en los que ya se prueba el sistema.

Brasil, que celebrará elecciones presidenciales en octubre y es el mercado más grande de las plataformas de Meta, no fue incluido.

"El lanzamiento completo en un determinado país, que incluye empezar a publicar Notas de la Comunidad y migrar gradualmente el programa de verificación independiente, ocurrirá cuando tengamos la total seguridad de que el producto funciona de forma correcta", dijo Meta en un comunicado.

Phil Chetwynd, director de información de la AFP, dijo que los equipos de verificación de la agencia en la región realizaron durante ocho años "un trabajo excepcional", que la propia Meta ha elogiado.

Señaló que los dos sistemas no deberían tratarse como alternativas. "Investigaciones fiables sugieren que las Notas de la Comunidad solo pueden ser eficaces cuando los colaboradores pueden apoyarse en periodismo verificado, producido éticamente, y en otras fuentes de alta calidad al redactar sus notas", afirmó.

"La verificación de datos y las Notas de la Comunidad deben ir de la mano. Lo que importa es la calidad de las notas, no su cantidad", agregó.

Las críticas ahora, antes no

El anuncio fue cuestionado por la Red Internacional de Verificación de Datos (IFCN, según sus siglás en inglés), que afirmó que el programa de Meta "no es suficiente para prevenir información falsa" en las redes sociales.

Tampoco lo es la IFCN que favorece y protege las informaciones falsas cuando provienen de la izquierda globalista o de instituciones y personas alineadas a la perjudicial y muy cuestionada Agenda socialista 2030.

El anuncio ocurre ahora cuando un creciente número de candidatos conservadores y de derecha han derrocado a la ultraizquierda y la agenda Woke en la mayoría de los países del Hemisferio Occidental con acciones concretas y programas para desarrollar la economía, las comunidades y enfrentar con dureza y rapidez a los narcos y el crimen organizado.

Tienen como modelo al presidente salvadoreño Nayib Bukele, que ha hecho un trabajo brillante en su país y al presidente de EEUU Donald J. Trump, con su megaplan America First (América Primero) y Make America Great Again (Hacer Grande a América Otra Vez).

Seguridad nacional y libertades

Los nuevos gobiernos en la región cuentan con el apoyo de EEUU y con fuertes estrategias en redes sociales para combatir la desinformación y la censura y enfrentar directamente las corrientes comunistas y antioccidentales que impulsan el irrespeto a leyes y a la institucionalidad, la extrema violencia, la inseguridad ciudadana y las invasiones de emigrantes ilegales que colapsan los sistemas públicos y de servicios de los países, como ha ocurrido en Europa.

El ejemplo más reciente es Ceuta, en España, pero lo fue durante cuatro años EEUU bajo el mandato de la ultraizquierda en el gobierno de Joe Biden y (Barack Hussein Obama) en las sombras de la Casa Blanca junto al llamado Estado Profundo. Y en Europa el desastre ha sido impensable en los últimos 20 años y es ahora, con las advertencias del presidente Trump y altos funcionarios estadounidenses, que los líderes europeos se han decidido a imponer leyes regulatorias y de emergencia frente a la emigración descontrolada o invasión islámica, como en ha sucedido en el Reino Unido.

Se estima que bajo el mandato de la agenda "progresista" radical de Biden-Obama entraron a EEUU de forma ilegal cerca de 20 millones de personas, entre ellas decenas miles de pandilleros, asesinos, delincuentes sexuales, antiamericanos y terroristas.

Meta lanzó las Notas de la Comunidad en enero de 2025 en Estados Unidos. Se trata de "una forma colaborativa para que las personas que utilizan nuestras plataformas aporten información contextual a publicaciones en Facebook, Instagram y Threads", según la companía.

De acuerdo con Meta, las Notas de la Comunidad cuentan con "más de 1,4 millones de colaboradores, que produjeron más de 50.000 publicaciones" desde su lanzamiento, lo que demuestra el proceso de rectificación de Meta para salvaguardar la libertad de expresión, la verdad y atacando la incentivación al terrorismo, la ilegalidad y la extrema violencia desde todos los ángulos, incluida la política.

[email protected]

FUENTE: Con información de AFP.

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