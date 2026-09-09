miércoles 9  de  septiembre 2026
NARCOTRÁFICO

EEUU hunde sexto barco ecuatoriano en menos de 15 días por "participación" con el cártel Los Choneros

Las fuerzas militares de EEUU interceptaron el barco pesquero Don Rufo, capturaron a sus tripulantes y lo hundieron

&nbsp;Los individuos retirados del buque Don Rufo, durante operaciones de EEUU el 8 de septiembre de 2026 fueron transferidos a las autoridades ecuatorianas, dijo el Comando Sur (Captura de video)

 Los individuos retirados del buque "Don Rufo", durante operaciones de EEUU el 8 de septiembre de 2026 fueron transferidos a las autoridades ecuatorianas, dijo el Comando Sur (Captura de video)

Comando Sur
Por Sofía Nederr

GUAYAQUIL.- El Comando Sur de Estados Unidos informó el martes de la destrucción de un nuevo barco ecuatoriano en el Pacífico. Se trata del sexto barco en menos de dos semanas, por supuestamente operar como una estación de reabastecimiento de combustible para operaciones narcotraficantes de Los Choneros, grupo criminal del país vinculado con al mexicano Cartel de Sinaloa.

"La inteligencia confirmó la participación del buque con la organización narco-terrorista violenta Los Choneros", señalaron las autoridades estadounidenses.

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Esta es la nueva embarcación ecuatoriana que la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental bombardea y hunde desde el pasado 28 de agosto, cuando el Comando Sur empezó a informar sobre operaciones en el mar contra el narcotráfico realizadas en coordinación con el Gobierno del presidente de Ecuador, Daniel Noboa.

De acuerdo con el reporte en X, las fuerzas estadounidenses interceptaron el barco pesquero Don Rufo, capturaron a sus tripulantes y lo hundieron.

"Los individuos retirados del buque han sido transferidos a las autoridades ecuatorianas", indicaron.

Las operaciones del Comando Sur se realizan en el marco de la visita que este miércoles realizará a Quito el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio. Dentro de la agenda se espera sea abordada la cooperación en la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales.

Investigan a tripulantes

Los tripulantes de las embarcaciones interceptadas anteriormente y sus familiares negaron los supuestos vínculos con Los Choneros, grupo declarado como terrorista por Estados Unidos.

32 tripulantes salieron en libertad condicional el martes, luego de ser procesados por una presunta asociación ilícita, una acusación que rechazaron sus abogados, quienes aseguraron que la Fiscalía no tenía pruebas.

El sábado pasado, un juez dejó en libertad a 28 tripulantes de dos embarcaciones, por no encontrar indicios de delito.

Mientras que este martes otros 32 salieron en libertad condicional tras ser procesados por una presunta asociación ilícita, una acusación que rechazaron sus abogados, que aseguraron que la Fiscalía no tenía pruebas contra ellos.

Por otra parte, pescadores y sus familiares denuncian supuestos ataques a otras tres embarcaciones realizados en enero y marzo de este año cerca de las Islas Galápagos, entre ellos uno en el que desaparecieron ocho pescadores. Estos ataques no han sido reconocidos por Estados Unidos ni por Ecuador.

Tráfico de cocaína y armas

El líder del cártel Los Choneros, José Adolfo Macías Villamar, conocido como "Fito", fue inculpado de tráfico de cocaína y armas, en abril de 2025.

La fiscalía acusa a Macías, líder "desde al menos 2020" de lo que considera una "de las organizaciones criminales y de tráfico de drogas más violentas" del mundo, de siete cargos federales que van desde el tráfico de cocaína al uso y contrabando de armas de fuego.

En julio del año pasado, "Fito" se declaró “no culpable” de los delitos.

FUENTE: Con información de EFE/Comando Sur

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