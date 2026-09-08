martes 8  de  septiembre 2026
Escalada del conflicto

EEUU confirma destrucción de cinco petroleros iraníes por ataque contra uno de sus buques

El secretario de Estado Marco Rubio dijo este martes que Estados Unidos seguirá destruyendo petroleros iraníes como represalia a los ataques de Irán

El Ejército de Estados Unidos atacó este sábado a tres petroleros iraníes después de que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) lanzara misiles balísticos contra dos buques de guerra de la Armada estadounidense que patrullaban las aguas de la región, según informó el Comando Central de EEUU (Centcom).

El Ejército de Estados Unidos atacó este sábado a tres petroleros iraníes después de que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) lanzara misiles balísticos contra dos buques de guerra de la Armada estadounidense que patrullaban las aguas de la región, según informó el Comando Central de EEUU (Centcom).

EFE
Lanzamiento de un misil Tomahawk en nueva ola de ataques de Estados Unidos contra Irán

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AFP.
Petrolero iraní en un ataque de Estados Unidos.

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CENTCOM/vía Europa Press
Por Elena Moreno

WASHINGTON — Estados Unidos confirmó este martes la destrucción de cinco petroleros iraníes en respuesta a dos ataques con misiles balísticos lanzados por la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) contra un buque de guerra estadounidense durante los dos días anteriores.

El secretario de Estado Marco Rubio dijo este martes que Estados Unidos seguirá destruyendo petroleros iraníes como represalia a los ataques de Irán.

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"Irán sigue intentando atacar buques de la Armada estadounidense, y cada vez que lo haga o intente hacerlo, perderán petroleros, y creo que hoy volverán a ser testigos de ello", dijo Rubio a los periodistas durante una visita a Colombia.

Los ataques estadounidenses alcanzaron cinco buques petroleros vinculados a Irán cerca del estrecho de Ormuz, como parte de la respuesta de Washington a las acciones de la Guardia Revolucionaria iraní, informó el Comando Central en su cuenta oficial de X.

Previamente, la agencia iraní Tasnim, vinculada al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán (CGRI), informó que uno de los petroleros fue atacado en Jarg, sin provocar heridos.

Por su parte, la radiotelevisión estatal IRIB reportó otra embarcación atacada en el puerto de Jask, algo más al sur del estrecho de Ormuz, también sin dejar ninguna víctima.

En respuesta a estos ataques, la Guardia Revolucionaria iraní advirtió que los petroleros de Kuwait y Baréin serán "blanco de ataques", y pidió a las tripulaciones de los buques abandonar inmediatamente los puertos de ambos países, a los que acusó de ser cómplices de las acciones estadounidenses.

Sanciones

Mientras las tensiones se intensifican sobre el terreno, durante el sexto mes de guerra, Estados Unidos ha intensificado este martes su presión contra Irán con la sanción de 36 entidades e individuos ligados al sector de la aviación.

Las sanciones en este caso ponen el foco en 27 compañías aéreas que aún operan en Irán, en aquellos actores que brindan apoyo a Mahan Air, la principal aerolínea privada del país, y en canales financieros y de aprovisionamiento para el sector.

Irán incauta drone

Este martes, los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico iraní, afirmaron que incautaron "uno de los submarinos no tripulados, inteligentes y más modernos del ejército estadounidense, en el marco de una compleja operación de inteligencia", según un comunicado difundido por la televisión estatal.

El ejército de Estados Unidos aseguró que se trataba apenas de uno de sus drones submarinos que "falló".

La guerra con Irán comenzó el 28 de febrero con ataques estadounidenses e israelíes en los que murieron el líder supremo iraní Alí Jamenei y altos mandos militares.

Los ataques desencadenaron la represalia de Teherán, que bloqueó el estrecho de Ormuz —clave para el paso de hidrocarburos—, actualmente bajo control estadounidense, y el conflicto se extendió por Oriente Medio.

FUENTE: Con información de EFE y AFP

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