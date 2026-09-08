miércoles 9  de  septiembre 2026
ACCIDENTE AÉREO

Hallan muertos a abuelos y dos nietos tras desaparecer avioneta rumbo a Miami

El Piper PA-34 perdió contacto cerca de Andros cuando regresaba al sur de Florida. Familiares localizaron los cuerpos durante una búsqueda por mar.

Mario y Lili Lamar, y sus nietos Christian y Sofi Sosa.

Mario y Lili Lamar, y sus nietos Christian y Sofi Sosa.

COLLAGE DLA / CAPTURA DE PANTALLA DE INSTAGRAM
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- Los cuatro integrantes de una familia de Miami que viajaban en una avioneta desaparecida durante el regreso desde Bahamas fueron encontrados muertos en aguas cercanas a la isla de Andros, según confirmaron sus familiares.

Las víctimas fueron identificadas como Mario Lamar, de 80 años; su esposa, Lili Lamar, de 79; y sus nietos Sofi Sosa, de 28, y Christian Sosa, de 22.

Lee además
Un avión de carga de Amazon se estrelló al salirse de la pista después de aterrizar en el aeropuerto, según informó la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés). 
FLORIDA

Cinco muertes y cinco heridos tras estrellarse avión de carga en aeropuerto de Miami
Rosie Cordero-Stutz comparece junto a miembros de su equipo para ofrecer nuevos detalles sobre la tragedia, en una rueda de prensa celebrada este martes en la dependencia del sheriff en Doral.
TRAGEDIA AÉREA

Revelan identidades de los cinco fallecidos en el accidente del avión de Amazon en Miami

De acuerdo con un comunicado de sus allegados, las víctimas habían pasado el fin de semana por el Día del Trabajo en una residencia de Great Harbour Cay, en las islas Berry, y emprendieron el regreso a Florida durante la mañana del lunes 7 de septiembre.

Silvi Larrieu, sobrina del piloto, explicó a medios de comunicación que Sofi avisó a sus padres mediante un chat familiar que ya salían de vuelta a casa. La falta de nuevos mensajes y el incumplimiento de la hora prevista de llegada llevaron a los parientes a alertar a las autoridades.

La Policía Real de Bahamas (RBPF) identificó el aparato como un Piper PA-34 bimotor de cinco plazas, con matrícula N212ML. Según esa institución, los controladores perdieron contacto cuando se encontraba aproximadamente 13 millas al oeste de Andros.

La RBPF informó además que recibió alrededor de las 2:20 pm un reporte sobre la posible caída de una avioneta en aguas cercanas a Red Bays, en North Andros.

La Guardia Costera de Estados Unidos (USCG) indicó que la Real Fuerza de Defensa de Bahamas (RBDF) solicitó su colaboración después de conocerse la emergencia. El organismo estadounidense desplegó un avión de vigilancia HC-144 Ocean Sentry para apoyar el operativo.

La Asociación de Rescate Aéreo y Marítimo de Bahamas (BASRA) comunicó que las condiciones meteorológicas adversas obligaron a posponer parte del rastreo hasta que mejorara el tiempo.

Mientras continuaba la incertidumbre, desde el entorno familiar movilizaron embarcaciones privadas desde el sur de Florida y contrataron ayuda para explorar la zona. Larrieu declaró a la prensa local que dos barcos civiles salieron desde Miami para sumarse a las labores.

Uno de los parientes encontró el primer cuerpo durante la mañana del martes 8 de septiembre y correspondia a Sofi Sosa. Horas después fueron localizados los otros tres, de acuerdo con una declaración difundida por la familia.

En el documento, señalaron además, que sus propios parientes tuvieron que subir los cuerpos a las embarcaciones que participaban en el rastreo. Posteriormente comenzaron a coordinar con la USCG el traslado de los occisos.

Lamar acumulaba más de cuatro décadas de experiencia como piloto y realizaba ese trayecto con frecuencia, según relató su sobrina. Cuando permanecía en Miami, acostumbraba revisar personalmente el mantenimiento del avión, que sus allegados describieron como cuidadosamente conservado.

Según información divulgada por medios locales a partir de perfiles profesionales y académicos, Sofi trabajaba como asistente médica en el área neonatal en Coral Gables. Se había graduado de Wake Forest University y obtuvo una maestría en Florida International University (FIU) en 2023.

Christian era fotógrafo independiente y se graduó en 2026 de Loyola Marymount University (LMU), en Los Ángeles. También había realizado trabajos fotográficos para los Rams de LA.

Los allegados agradecieron a quienes colaboraron con el operativo y solicitaron privacidad para afrontar la pérdida.

Hasta la noche de este martes 8 de septiembre, las autoridades no habían determinado las causas del siniestro, mientras la investigación continua abierta.

Temas
Te puede interesar

Fieles celebran en Miami a la Virgen de la Caridad, Patrona de Cuba

Ricardo Montaner anuncia nuevo concierto en Miami tras arrasar en Nueva York con "El último regreso"

"SEÑORES IMPERIALISTAS", con cariñito y aburridos de esperarlos

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Oficina de la Administración del Seguro Social de EEUU (imagen referencial).
SEGURIDAD SOCIAL

¿Cuánto aumentan los pagos para los beneficiarios del Seguro Social en 2027?

Rosie Cordero-Stutz comparece junto a miembros de su equipo para ofrecer nuevos detalles sobre la tragedia, en una rueda de prensa celebrada este martes en la dependencia del sheriff en Doral. video
TRAGEDIA AÉREA

Revelan identidades de los cinco fallecidos en el accidente del avión de Amazon en Miami

El Ejército de Estados Unidos atacó este sábado a tres petroleros iraníes después de que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) lanzara misiles balísticos contra dos buques de guerra de la Armada estadounidense que patrullaban las aguas de la región, según informó el Comando Central de EEUU (Centcom).
Escalada del conflicto

EEUU confirma destrucción de cinco petroleros iraníes por ataque contra uno de sus buques

El príncipe Harry de Gran Bretaña, duque de Sussex, y Meghan, duquesa de Sussex, llegan al estreno europeo de la película El Rey León en Londres el 14 de julio de 2019.
CORONA

Príncipe Harry y Meghan sorprendidos por declaraciones del rey Carlos III

El gobierno estadounidense anunció el TPS en marzo de 2021 y estableció que sólo beneficiaría a quienes llegaron antes del 9 de marzo de ese año. 
TESTIMONIO

Se acaba el tiempo, salvadoreños que "crecieron con el TPS" en EEUU ven el fin de su estatus

Te puede interesar

El Ejército de Estados Unidos atacó este sábado a tres petroleros iraníes después de que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) lanzara misiles balísticos contra dos buques de guerra de la Armada estadounidense que patrullaban las aguas de la región, según informó el Comando Central de EEUU (Centcom).
Escalada del conflicto

EEUU confirma destrucción de cinco petroleros iraníes por ataque contra uno de sus buques

Por Elena Moreno
Mario y Lili Lamar, y sus nietos Christian y Sofi Sosa.
ACCIDENTE AÉREO

Hallan muertos a abuelos y dos nietos tras desaparecer avioneta rumbo a Miami

Bryan Calvo, alcalde de Hialeah, anuncia rebaja de las tarifas de agua y alcantarillado.
BUENA NOTICIA

Hialeah anuncia reducción del 25% en tarifas de agua y alcantarillado

Rosie Cordero-Stutz comparece junto a miembros de su equipo para ofrecer nuevos detalles sobre la tragedia, en una rueda de prensa celebrada este martes en la dependencia del sheriff en Doral. video
TRAGEDIA AÉREA

Revelan identidades de los cinco fallecidos en el accidente del avión de Amazon en Miami

Oficina de la Administración del Seguro Social de EEUU (imagen referencial).
SEGURIDAD SOCIAL

¿Cuánto aumentan los pagos para los beneficiarios del Seguro Social en 2027?