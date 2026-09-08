Hallan muertos a abuelos y dos nietos tras desaparecer avioneta rumbo a Miami

MIAMI.- Los cuatro integrantes de una familia de Miami que viajaban en una avioneta desaparecida durante el regreso desde Bahamas fueron encontrados muertos en aguas cercanas a la isla de Andros, según confirmaron sus familiares.

Las víctimas fueron identificadas como Mario Lamar, de 80 años; su esposa, Lili Lamar, de 79; y sus nietos Sofi Sosa , de 28, y Christian Sosa , de 22.

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De acuerdo con un comunicado de sus allegados, las víctimas habían pasado el fin de semana por el Día del Trabajo en una residencia de Great Harbour Cay, en las islas Berry, y emprendieron el regreso a Florida durante la mañana del lunes 7 de septiembre.

Silvi Larrieu, sobrina del piloto, explicó a medios de comunicación que Sofi avisó a sus padres mediante un chat familiar que ya salían de vuelta a casa. La falta de nuevos mensajes y el incumplimiento de la hora prevista de llegada llevaron a los parientes a alertar a las autoridades.

La Policía Real de Bahamas (RBPF) identificó el aparato como un Piper PA-34 bimotor de cinco plazas, con matrícula N212ML. Según esa institución, los controladores perdieron contacto cuando se encontraba aproximadamente 13 millas al oeste de Andros.

La RBPF informó además que recibió alrededor de las 2:20 pm un reporte sobre la posible caída de una avioneta en aguas cercanas a Red Bays, en North Andros.

La Guardia Costera de Estados Unidos (USCG) indicó que la Real Fuerza de Defensa de Bahamas (RBDF) solicitó su colaboración después de conocerse la emergencia. El organismo estadounidense desplegó un avión de vigilancia HC-144 Ocean Sentry para apoyar el operativo.

La Asociación de Rescate Aéreo y Marítimo de Bahamas (BASRA) comunicó que las condiciones meteorológicas adversas obligaron a posponer parte del rastreo hasta que mejorara el tiempo.

Mientras continuaba la incertidumbre, desde el entorno familiar movilizaron embarcaciones privadas desde el sur de Florida y contrataron ayuda para explorar la zona. Larrieu declaró a la prensa local que dos barcos civiles salieron desde Miami para sumarse a las labores.

Uno de los parientes encontró el primer cuerpo durante la mañana del martes 8 de septiembre y correspondia a Sofi Sosa. Horas después fueron localizados los otros tres, de acuerdo con una declaración difundida por la familia.

En el documento, señalaron además, que sus propios parientes tuvieron que subir los cuerpos a las embarcaciones que participaban en el rastreo. Posteriormente comenzaron a coordinar con la USCG el traslado de los occisos.

Lamar acumulaba más de cuatro décadas de experiencia como piloto y realizaba ese trayecto con frecuencia, según relató su sobrina. Cuando permanecía en Miami, acostumbraba revisar personalmente el mantenimiento del avión, que sus allegados describieron como cuidadosamente conservado.

Según información divulgada por medios locales a partir de perfiles profesionales y académicos, Sofi trabajaba como asistente médica en el área neonatal en Coral Gables. Se había graduado de Wake Forest University y obtuvo una maestría en Florida International University (FIU) en 2023.

Christian era fotógrafo independiente y se graduó en 2026 de Loyola Marymount University (LMU), en Los Ángeles. También había realizado trabajos fotográficos para los Rams de LA.

Los allegados agradecieron a quienes colaboraron con el operativo y solicitaron privacidad para afrontar la pérdida.

Hasta la noche de este martes 8 de septiembre, las autoridades no habían determinado las causas del siniestro, mientras la investigación continua abierta.