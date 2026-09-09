miércoles 9  de  septiembre 2026
FUERTES SANCIONES

Florida apunta contra empresas tecnológicas por delitos con inteligencia artificial

La propuesta contempla multas, compensaciones para las víctimas, supervisión judicial y hasta la suspensión de operaciones comerciales. Todavía no existe un proyecto de ley definitivo

El fiscal general de Florida, James Uthmeier.

El fiscal general de Florida, James Uthmeier.

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Diario las Américas | Daniel Castropé
Por Daniel Castropé

MIAMI.- El fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció que impulsará una legislación para responsabilizar penalmente a las empresas tecnológicas cuando sus plataformas de inteligencia artificial contribuyan directamente a la planificación o ejecución de delitos.

La iniciativa alcanzaría a las compañías que posean, controlen o distribuyan chatbots y otros programas de inteligencia artificial.

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Las posibles sanciones comprenderían multas cuantiosas, indemnizaciones para las víctimas, supervisión ordenada por un tribunal y, en los casos más graves, la suspensión de las operaciones de la empresa dentro del estado.

Uthmeier presentó la propuesta durante una conferencia de prensa celebrada en Tampa, acompañado por el comisionado del Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE), Mark Glass.

El planteamiento todavía se encuentra en una etapa preliminar. No existe un texto legislativo que defina qué conducta constituiría participación criminal, qué grado de conocimiento debería demostrar la Fiscalía ni cómo se distinguiría entre una respuesta genérica y una asistencia concreta para cometer un delito.

Chatbots bajo escrutinio

El fiscal general argumentó que algunas plataformas no se limitan a ofrecer información disponible públicamente, sino que pueden responder preguntas sucesivas, seleccionar alternativas y proporcionar instrucciones detalladas.

Como antecedente, el funcionario mencionó investigaciones penales en las que sospechosos habrían consultado chatbots sobre armas, horarios, lugares o formas de ocultar evidencias. Uthmeier considera que determinadas conversaciones deberían activar mecanismos de alerta ante posibles amenazas.

Ese punto, sin embargo, plantea interrogantes sobre la privacidad de los usuarios, el alcance de la vigilancia automatizada y la obligación que tendrían las compañías de informar a las autoridades. Tampoco está claro qué estándares permitirían diferenciar una consulta hipotética, académica o periodística de una intención delictiva.

La propuesta surge mientras la Fiscalía mantiene una investigación sobre el posible uso de ChatGPT antes de un tiroteo ocurrido en Florida State University. La oficina de Uthmeier sostiene que el presunto atacante habría consultado la plataforma sobre armas y planificación táctica.

OpenAI indicó anteriormente que compartió información con las autoridades y que continúa colaborando con la investigación. Las pesquisas no han establecido responsabilidad penal de la empresa.

Asesoramiento médico y fraudes

Uthmeier también solicitará a la Junta de Medicina de Florida que examine si los chatbots incurren en ejercicio no autorizado de la medicina cuando ofrecen recomendaciones que los usuarios pueden interpretar como diagnósticos o tratamientos profesionales.

El comisionado Glass advirtió que las respuestas generadas por inteligencia artificial pueden tener una apariencia suficientemente convincente para que algunas personas las acepten sin consultar a un médico.

La iniciativa también pretende abarcar estafas, material de abuso sexual infantil creado artificialmente y otras actividades ilícitas facilitadas por estas herramientas.

Florida ya elevó a delito grave de segundo grado la creación de imágenes de abuso sexual infantil mediante inteligencia artificial. La nueva propuesta ampliaría el foco desde los usuarios individuales hasta las corporaciones responsables del diseño, entrenamiento y distribución de las plataformas.

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