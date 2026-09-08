miércoles 9  de  septiembre 2026
EEUU

Tom Homan defiende el fin del TPS para salvadoreños: "El Salvador es mucho más seguro"

"El TPS, estatus de protección temporal, significa que es algo temporal. Y seamos realistas: El Salvador es un país mucho más seguro que nunca", dijo Tom Homan

Tom Homan, zar fronterizo designado por el presidente Donald Trump

Tom Homan, zar fronterizo designado por el presidente Donald Trump

AFP
Por Julián Varela

WASHINGTON — Este 9 de septiembre marca el límite de vencimiento del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los salvadoreños. Todo indica que más de 170.000 ciudadanos de la nación centroamericana podrían quedar en el limbo migratorio en Estados Unidos.

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El zar de la frontera de Estados Unidos, Tom Homan, aseguró este martes, a pocas horas de que expire el estatus de protección temporal (TPS) que Washington concedió a más de 170.000 salvadoreños, que el país centroamericano "es mucho más seguro" desde que llegó a la presidencia Nayib Bukele.

"El TPS, estatus de protección temporal, significa que es algo temporal. Y seamos realistas: El Salvador es un país mucho más seguro que nunca, ahora con ese presidente que tienen allá", explicó Homan a periodistas en el exterior de la Casa Blanca, en referencia al presidente de ese país, Nayib Bukele, que ha logrado restaurar la seguridad de la nación centroamericana.

"Llevo más de 40 años en esto y el TPS nunca ha dejado de renovarse, una y otra vez, a pesar de que se supone que es un estatus de protección temporal y de que las condiciones en el país (de origen) cambian. Me alegra que por fin se estén ciñendo a lo que dicta la ley: lo temporal es temporal", puntualizó el zar fronterizo con base en lo dicho por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

Fin de la protección

Este miércoles 9 de septiembre, vence la designación de TPS para ciudadanos de El Salvador y el USCIS ha dicho que está previsto que tanto el TPS como los beneficios asociados expiren ese día, lo que supondría el fin de la protección de miles de salvadoreños en Estados Unidos contra la deportación y de la autorización de empleo basada únicamente en dicho TPS.

Se cree que el estatus de protección temporal beneficia actualmente a unos 170.000 salvadoreños en Estados Unidos.

Por otro lado, Homan no quiso confirmar si efectivamente la protección vencerá mañana o si será prolongada.

"Si expira, la decisión queda en manos del secretario (de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin). Y si han decidido prorrogarlo, no estoy al tanto de ello", afirmó.

FUENTE: Con información de EFE y USCIS

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