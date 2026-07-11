11J en Cuba a los cinco años: Todavía no es demasiado tarde para ponerse del lado del pueblo cubano

El 11 de julio de 2021, las protestas a nivel nacional en Cuba marcaron un antes y un después en la historia de la isla. Cientos de miles de cubanos en toda la nación comunista salieron a las calles , demostrando a la comunidad internacional que querían libertad, el fin de la dictadura de los Castro de 67 años y estaban dispuestos a arriesgar sus vidas para lograrlo. Al mismo tiempo, el régimen totalitario demostró su disposición a usar la violencia, incluida la fuerza letal, y la intimidación para silenciar a todos los civiles que pedían un cambio no violento.

Comenzó en San Antonio de los Baños, a solo 16 millas de La Habana, la capital, con miles de cubanos acudiendo a las calles en protesta y alzando la voz. Las imágenes se publicaron en las redes sociales y las llamas de la disidencia se extendieron por la isla antes de que el régimen pudiera extinguirlas. Los cubanos marcharon en más de 50 ciudades y cientos de otras localidades, cantando versos de la canción de protesta Patria y Vida y exigiendo libertad, el fin de la tiranía, patria y vida. La dictadura se vio sacudida por esta revuelta espontánea y no violenta.

La respuesta entregada el mismo día por el presidente designado por Raúl Castro, Miguel Díaz-Canel, merece un procesamiento penal. Díaz-Canel declaró explícitamente: “Estamos llamando a todos los revolucionarios del país, a todos los comunistas, a salir a las calles y a ir a los lugares donde estas provocaciones van a tener lugar hoy, a partir de ahora, y en todos estos días y enfrentarlas de manera decisiva, firme, con coraje”. Terminó su discurso a la nación diciendo: “Se ha dado la orden de combate, revolucionarios salgan a las calles”.

A la vez, la dictadura cubana bloqueó Facebook, WhatsApp, Instagram y Telegram.

Agentes del régimen golpearon y dispararon contra cubanos, y miles fueron detenidos arbitrariamente. El 12 de julio de 2021, Christian Barrera Díaz desapareció mientras participaba en una manifestación no violenta. La policía dijo que había sido arrestado, luego dijo que se había ahogado y que había sido enterrado en una fosa común. Su familia cree que fue asesinado por la policía. El mismo día, a Diubis Laurencio Tejeda, un cantante de 36 años, la policía de la dictadura le disparó por la espalda después de que el cantante participara en las protestas del 11J en La Habana. La dictadura intimidó a los familiares de otras víctimas para silenciarlos. A pesar de ello, surgieron fotos de tropas disparando contra manifestantes desarmados.

Más de 1.300 presos políticos permanecen en Cuba cinco años después. Durante ese tiempo, más de un millón de cubanos huyeron de la isla. Peor aún, cumplir la condena de prisión en Cuba no garantiza la libertad. Luis Manuel Otero Alcántara, artista y preso de conciencia, cumplió una pena de cinco años de cárcel el 9 de julio de 2026, pero fue víctima de una desaparición forzada a manos de la policía secreta el 7 de julio. Ahora parece que la dictadura cubana pretende forzar su exilio y no permitirá que camine libremente por las calles de Cuba.

Sin embargo, las protestas no violentas persisten, al igual que la brutalidad del régimen. Los testigos de la violencia que la documentan también son detenidos y condenados a largas penas de prisión. Se han aprobado e implementado nuevas regulaciones para castigar a las personas que publican contenido que retrata negativamente a la dictadura.

Las atrocidades persisten y los crímenes del régimen salen a la luz. La guardia costera cubana embistió y hundió un barco que transportaba refugiados que huían el 28 de octubre de 2022, matando a ocho cubanos, incluida una niña de dos años. El 12 de junio de 2023, la CIDH concluyó una investigación de una década que probó que operativos del Estado cubano fueron responsables de los asesinatos de Oswaldo Payá y Harold Cepero el 22 de julio de 2012.

Aunque las democracias europeas condenaron la represión, hicieron poco para sancionar a la dictadura cubana. Estados Unidos impuso sanciones a funcionarios individuales pero ignoró a Díaz-Canel, quien lideró la respuesta violenta el 11 de julio de 2021. Washington luego levantó las sanciones sobre La Habana el 16 de mayo de 2022, un día después de que el régimen ratificara un nuevo código penal draconiano.

El fracaso de contener y revertir el castrismo tras la disolución de la Unión Soviética en 1991 resultó en más sufrimiento innecesario en Cuba, así como su propagación a Venezuela, Nicaragua y otros lugares, ya que el ejército cubano y los servicios de inteligencia socavaron con éxito las democracias y ayudaron a nuevos regímenes autócratas a consolidar el control.

Los apologistas del régimen están creando argumentos ahistóricos para otra ronda de apaciguamiento de la dictadura castrista en Cuba. Guardan silencio sobre el hecho de que cuando el comunismo cayó en Europa Central y Oriental, fueron Rumanía y Yugoslavia —los dos regímenes comunistas con las mejores relaciones con Occidente— los que terminaron en baños de sangre dirigidos por funcionarios comunistas y excomunistas legitimados por las democracias occidentales.

Tras las protestas del 11J, el Movimiento Cristiano Liberación cubano ofreció a la comunidad internacional un plan de acción de once puntos para aislar a la dictadura cubana, pero la comunidad internacional no actuó y La Habana continuó con sus políticas y prácticas represivas.

Cinco años después, el fracaso de la comunidad internacional en no ponerse del lado de los cubanos en vez de sus opresores en la junta militar comunista amenaza con desatar una conflagración violenta en Cuba.

Peor aún, el gobierno español ha proporcionado miles de millones a la dictadura cubana en la última década. Esto no mejoró la vida del cubano de a pie, sino que fortaleció a la dictadura y a las élites del régimen.

Tampoco La Habana puede negar su presencia militar y de inteligencia en Venezuela después de que 32 funcionarios militares y de inteligencia cubanos fueran asesinados en un tiroteo con tropas estadounidenses durante la reciente extracción de Nicolás Maduro.

Sin embargo, el papel de la dictadura cubana en la desestabilización de las democracias aún se extiende más allá del hemisferio occidental.

Hoy, miles de cubanos, incluidos miembros de las Avispas Negras, las fuerzas especiales cubanas, están en Ucrania luchando en la guerra ilegal de Vladimir Putin para poner fin a la soberanía ucraniana.

Pero aún puede haber tiempo para hacer lo correcto: abrir canales para que la ayuda humanitaria llegue a los cubanos en la isla sin pasar por las manos del régimen, mientras se aísla y se ostraciza a la dictadura comunista represiva y cleptocrática y su nomenklatura, y se reconoce la resistencia democrática.

Un cambio de administración en Washington está endureciendo las sanciones sobre La Habana —incluidas aquellas dirigidas a funcionarios del régimen—; la acusación formal contra Raúl Castro y otros funcionarios cubanos por su papel en el derribo de las avionetas de «Hermanos al Rescate» —acto de terrorismo de Estado en el que perdieron la vida tres estadounidenses y un residente de EEUU en espacio aéreo internacional— constituye una medida concreta y bienvenida.

El sábado 11 de julio de 2026, a las 7:00 pm estaremos frente a la Embajada de Cuba en Washington D. C. exigiendo la libertad de todos los presos políticos de Cuba y justicia para las víctimas del castrismo.

John Suarez es el director ejecutivo del Centro para una Cuba Libre. Fue oficial de programas para América Latina en Freedom House. Ha testificado sobre temas de derechos humanos en Cuba ante el Congreso de los Estados Unidos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, DC.