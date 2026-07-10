viernes 10  de  julio 2026
MONARQUÍA BRITÁNICA

Rey Carlos III recibe a los duques de Sussex por primera vez desde 2022

Aunque el encuentro entre los reyes y los duques de Sussex fue confirmado por el Palacio de Buckingham, aún no se difunden fotografías del mismo

El rey Carlos III de Gran Bretaña visita la Exposición Floral de Sandringham en Sandringham House, Norfolk, el 23 de julio de 2025.&nbsp;

El rey Carlos III de Gran Bretaña visita la Exposición Floral de Sandringham en Sandringham House, Norfolk, el 23 de julio de 2025. 

AFP/Chris Radburn/Pool
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El rey Carlos III y la reina Camila han recibido al príncipe Harry y su esposa, Meghan Markle, este 10 de julio en Highgrove House, la residencia campestre privada de los monarcas en Gloucestershire, Inglaterra.

La cita marcó el reencuentro del príncipe Archie, de 7 años, y la princesa Lilibet, de 5, con su abuelo, a quien no veían desde hacía cuatro años.

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Aunque el encuentro entre los reyes y los duques de Sussex fue confirmado por el Palacio de Buckingham, aún no se difunden fotografías del mismo.

Viaje

La revista People informó que Meghan y los niños volaron desde sus vacaciones en Europa para el reencuentro.

Este encuentro marcó el primer encuentro en persona entre el príncipe Archie, de 7 años, la princesa Lilibet, de 5, y su abuelo, de 77, en cuatro años.

Temprano trascendió que Harry se encontraría con su familia en Londres. El príncipe se encuentra en su país natal cumpliendo compromisos por los Invictus Games.

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