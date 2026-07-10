Cuba vuelve a quedar a oscuras tras segundo apagón nacional

Este segundo apagón en menos de una semana, se debió a un problema en la termoeléctrica Nuevitas.

LA HABANA.- Cuba registró este viernes un nuevo apagón generalizado, el segundo en menos de una semana y el cuarto en los últimos seis meses, una situación que evidencia la persistente crisis del sistema eléctrico de la isla. La estatal Unión Eléctrica (UNE) informó que la desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional se produjo a las 4:30 de la tarde, hora local.

El colapso del servicio ocurre apenas cinco días después del último apagón masivo, que mantuvo al país con dificultades para restablecer el suministro durante más de 48 horas.

Este es el cuarto apagón generalizado en menos de seis meses y el noveno desde finales de 2024.

El deterioro de la infraestructura eléctrica responde también a décadas de falta de inversión, mantenimiento insuficiente y al envejecimiento de las centrales termoeléctricas que sostienen la mayor parte de la generación del país, según expertos.

La principal planta generadora de Cuba, la termoeléctrica Antonio Guiteras, permanece fuera de servicio por reparaciones. La instalación, ubicada en la provincia de Matanzas, ha sufrido múltiples averías durante el último año, reflejando el deterioro de un parque de generación compuesto en gran medida por unidades con más de cuatro décadas de funcionamiento.

Afectados

La crisis energética se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los cubanos. En varias provincias los cortes de electricidad se prolongan durante gran parte del día, afectando el funcionamiento de hospitales, comercios, escuelas y servicios básicos, además de agravar el desabastecimiento y las dificultades económicas que enfrenta la población.

Como parte de su estrategia para diversificar la matriz energética, el régimen ha impulsado la construcción de parques solares con apoyo de China. Según datos oficiales, entre 2025 y principios de 2026 entraron en operación 56 instalaciones fotovoltaicas que aportan más de 1.000 megavatios al sistema. No obstante, estos proyectos no han evitado que el país continúe registrando apagones de alcance nacional y prolongadas interrupciones del servicio eléctrico.

FUENTE: Con información de AFP