Hallan muerto a Jayden Adams, jugador de Sudáfrica en el Mundial 2026

Jayden Adams (centro), de la selección de Sudáfrica, pasa el balón durante un partido del Mundial contra México, el 11 de junio de 2026.

JOHANNESBURGO.- El mediocampista Jayden Adams , que acababa de disputar con Sudáfrica el Mundial 2026 , fue hallado muerto este sábado a los 25 años, anunció el ministro de Deportes de su país.

"Con gran pesar y un inmenso shock he recibido la noticia de la muerte de Jayden Adams", declaró Gayton McKenzie en un comunicado, sin precisar la causa del fallecimiento, "que no fue todavía confirmada".

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"El fútbol sudafricano perdió a uno de sus más brillantes jóvenes talentos", añadió.

"La muerte nos ha arrebatado cruelmente a uno de los nuestros", reaccionó en su cuenta de X la Unión de Futbolistas Sudafricanos, mientras que la Confederación Africana de Fútbol (CAF) escribió que "el fútbol pierde a uno de los suyos".

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El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dijo estar "inmensamente triste" por la noticia y trasladó el pésame en nombre de "todas las personas de la FIFA y de la comunidad del fútbol mundial".

La policía sudafricana anunció la apertura de una investigación después de hallar el cuerpo sin vida de un hombre de 25 años en una casa de Schotschekloof, un barrio del centro de Ciudad del Cabo, para esclarecer las causas del deceso.

Adams disputó los tres partidos de Sudáfrica en la primera fase del Mundial en Norteamérica en el marco del grupo A: en los dos primeros fue titular, ante México y República Checa, mientras que en el tercero, contra Corea del Sur, fue suplente y entró en juego en el minuto 80.

No participó, sin embargo, en el partido de despedida de los Bafana Bafana del torneo, la derrota 1-0 ante Canadá en dieciseisavos de final.

Profesional desde 2020, este jugador nacido en Ciudad del Cabo militaba en el club Mamelodi Sundows desde enero de 2025 y formó parte de la selección sudafricana que fue tercera en la Copa de África de Naciones (CAN) de Costa de Marfil en 2024.

Oficializan acuerdo con Klopp en Alemania

La Federación Alemana de Fútbol (DFB) anunció el sábado haber llegado un acuerdo con el entrenador Jürgen Klopp para que se convierta en nuevo seleccionador de la Mannschaft, a la espera de la luz verde de Red Bull, actual empleador de Klopp.

"El presidente de la DFB, Bernd Neuendorf, y el vicepresidente, Hans-Joachim Watzke, mantuvieron ayer en Nueva York su primera reunión en profundidad con Jürgen Klopp sobre su posible nombramiento como seleccionador nacional", indicó la institución en un comunicado.

"Durante el encuentro, que resultó muy constructivo, se llegó a un acuerdo sobre los puntos clave de un posible contrato. Las conversaciones continuarán la próxima semana. Ambas partes confían en que las negociaciones, sujetas a un acuerdo con el actual empleador de Klopp, Red Bull, puedan concluirse satisfactoriamente", continúa el texto.

FUENTE: AFP