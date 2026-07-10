Buscan a adulto vulnerable desaparecido en Brickell

MIAMI. - El Departamento de Policía de Miami (MPD) solicitó este viernes la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Carlos Ramón Coello Almeida , un hombre de 69 años reportado como desaparecido en el área de Brickell.

De acuerdo con la Unidad de Víctimas Especiales, el hombre fue visto por última vez el 9 de julio en ese sector de la ciudad. Desde entonces se desconoce dónde se encuentra y continúan las labores para localizarlo.

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Coello Almeida mide aproximadamente 5 pies y 2 pulgadas, pesa unas 140 libras, tiene cabello blanco y ojos marrones. Al momento de su desaparición vestía una camiseta gris, pantalón de mezclilla azul y zapatillas negras.

La MPD clasificó el incidente como el de un adulto en peligro (Endangered Adult), una categoría utilizada cuando una persona puede enfrentar un mayor riesgo debido a su edad, una condición médica u otras circunstancias que comprometan su seguridad. Hasta el momento, la institución no ha informado qué motivó esa clasificación.

Las autoridades solicitaron a cualquier persona que haya visto a Coello Almeida o disponga de información que ayude a establecer su ubicación que se comunique con la Unidad de Víctimas Especiales al 305-603-6300 o envíe un correo electrónico a [email protected].

Los detectives reiteraron que cualquier dato, por mínimo que parezca, podría resultar clave para encontrar al señor.