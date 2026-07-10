viernes 10  de  julio 2026
DESAPARICIÓN

Buscan a adulto vulnerable desaparecido en Brickell

Carlos Ramón Coello Almeida, de 69 años, fue visto por última vez el 9 de julio. La MPD pidió la colaboración ciudadana para encontrarlo

Aviso emitido por las autoridades.

Aviso emitido por las autoridades.

Departamento de Policía de Miami
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- El Departamento de Policía de Miami (MPD) solicitó este viernes la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Carlos Ramón Coello Almeida, un hombre de 69 años reportado como desaparecido en el área de Brickell.

De acuerdo con la Unidad de Víctimas Especiales, el hombre fue visto por última vez el 9 de julio en ese sector de la ciudad. Desde entonces se desconoce dónde se encuentra y continúan las labores para localizarlo.

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Coello Almeida mide aproximadamente 5 pies y 2 pulgadas, pesa unas 140 libras, tiene cabello blanco y ojos marrones. Al momento de su desaparición vestía una camiseta gris, pantalón de mezclilla azul y zapatillas negras.

La MPD clasificó el incidente como el de un adulto en peligro (Endangered Adult), una categoría utilizada cuando una persona puede enfrentar un mayor riesgo debido a su edad, una condición médica u otras circunstancias que comprometan su seguridad. Hasta el momento, la institución no ha informado qué motivó esa clasificación.

Las autoridades solicitaron a cualquier persona que haya visto a Coello Almeida o disponga de información que ayude a establecer su ubicación que se comunique con la Unidad de Víctimas Especiales al 305-603-6300 o envíe un correo electrónico a [email protected].

Los detectives reiteraron que cualquier dato, por mínimo que parezca, podría resultar clave para encontrar al señor.

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