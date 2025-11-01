sábado 1  de  noviembre 2025
ALARMA

Aeropuerto en Alemania suspende vuelos por alerta de drones

La policía local confirmó que fue informada de la presencia de un dron e indicó que desplegó en el lugar un helicóptero y una patrulla

Imagen referencial.&nbsp;

Imagen referencial. 

PIXABY
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Los vuelos en el aeropuerto de Berlín-Brandenburgo se suspendieron la noche del viernes por casi dos horas ante la presencia de drones no identificados, un incidente similar a los ocurridos recientemente en otros países europeos.

La interrupción en este aeropuerto ocurre casi un mes después de una serie de apariciones de estos artefactos que los europeos sospechan que fueron enviados por Rusia.

Lee además
En esta imagen sin fecha, distribuida por la Guardia Costera de Grecia el 14 de junio de 2023, decenas de personas cubren prácticamente todo el espacio libre en la cubierta de un barco pesquero que luego naufragó y se hundió frente a la costa sur de Grecia.
Cambio de política migratoria

Alemania suspende financiamiento a ONG de rescates de migrantes en el Mediterráneo
Imagen referencial. 
OPERATIVO

Detienen a sospechoso de espiar a judíos en Alemania en nombre de Irán

Los despegues y aterrizajes se suspendieron entre las 20H08 y las 21H58 locales (19H08 GMT y 20H58 GMT), y "toda una serie de vuelos" fueron desviados a otras ciudades alemanas durante el cierre, precisó un vocero del aeropuerto.

Agregó que para mitigar el impacto en las operaciones de vuelo, se relajó la prohibición de vuelos nocturnos vigente en Berlín.

"Suponemos que el peligro ha sido evitado por el momento", dijo el portavoz.

La policía local confirmó que fue informada de la presencia de un dron e indicó que desplegó en el lugar un helicóptero y una patrulla, esta última pudo ver el aparato, pero no logró identificar a su operador.

Los líderes alemanes han alertado en varias ocasiones de la creciente amenaza que representan los drones, tras una serie de avistamientos de estas aeronaves no identificadas en aeropuertos e instalaciones militares sensibles este año.

Alemania, uno de los principales apoyos de la OTAN a Ucrania en su guerra contra Rusia, ha señalado a Moscú como responsable del aumento de la actividad de estos aparatos.

Múltiples avistamientos

En los últimos meses, se han registrado múltiples avistamientos de drones sobre bases militares, instalaciones industriales y otras infraestructuras críticas en el país.

A principios de octubre, drones vistos sobre la ciudad sureña de Múnich provocaron el cierre del aeropuerto local en dos ocasiones.

También se han avistado drones sobre aeropuertos y emplazamientos militares en Dinamarca y Noruega.

"Todavía no estamos seguros, pero una parte esencial de estas acciones probablemente sea orquestada por Rusia", declaró a principios de octubre el canciller Friedrich Merz en el canal público ARD, en referencia a los incidentes de Múnich y del aeropuerto de Copenhague a finales de septiembre.

Precisó que Alemania vigilaba atentamente la "flota fantasma rusa" estacionada en el mar Báltico, de la que se sospecha puede estar involucrada en estas incursiones.

Derribar drones

El ministro del Interior, Alexander Dobrindt, llamó a "encontrar nuevas respuestas a esta amenaza híbrida", solicitando una mayor capacidad para detectar, evaluar y, potencialmente, derribar drones.

El gobierno alemán inició en octubre una revisión de las leyes que rigen la seguridad aérea del país. El objetivo es permitir que el ejército alemán, y no solo la policía, pueda derribar este tipo de aeronaves.

A nivel de la Unión Europea, la Comisión quiere implementar un "muro antidrones", que estaría plenamente operativo para 2027, pero este proyecto es recibido con escepticismo por algunos países miembros.

FUENTE: Con AFP

Temas
Te puede interesar

El régimen cubano bloquea la ayuda humanitaria en zonas devastadas por el huracán Melissa

El camino de Honduras a la elección de su próximo presidente

Cuba: Se complica la evacuación de comunidades colapsadas por el paso de Melissa

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El Seguro Social ofrece asistencia económica y servicios para quienes cumplen los requisitos.
SEGURO SOCIAL

Cambian los pagos del Seguro Social durante el mes de noviembre

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump.
EEUU

Trump afirma estar listo para financiar asistencia alimentaria amenazada por parálisis presupuestaria

Oficina de distrito del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés).  
MIGRACIÓN

Jueza federal suspende temporalmente cobro de tarifa para tramitar solicitudes de asilo

Una patrulla de la Policía Nacional de España.
NARCOTRÁFICO

Desmantelan una red de tráfico de "gas de la risa" y de cigarrillos en España

Un residente se sienta en parte del techo de su casa, dañada por el huracán Melissa, en Santiago de Cuba el 29 de octubre de 2025.  
REPORTAJE

Huracán Melissa deja destrozos y el régimen anuncia otra estocada

Te puede interesar

El Seguro Social ofrece asistencia económica y servicios para quienes cumplen los requisitos.
SEGURO SOCIAL

Cambian los pagos del Seguro Social durante el mes de noviembre

Por Carlos Armando Cabrera
Precinto electoral en la sede del Ayuntamiento de Miami.
FUTURO POLÍTICO

Miami encara una reñida elección por la alcaldía y escaños en la Comisión

Los residentes de El Cobre, en la provincia de Santiago de Cuba, transitan en medio de las líneas eléctricas caídas tras el paso del huracán Melissa, el 29 de octubre de 2025.
DICTADURA

El régimen cubano bloquea la ayuda humanitaria en zonas devastadas por el huracán Melissa

Esta imagen satelital proporcionada por Maxar Technologies y tomada el 22 de junio de 2025, muestra un cráter tras los ataques de EEUU a la instalación de enriquecimiento nuclear de Natanz en el centro de Irán.
CONFLICTO

Irán confirma que uranio enriquecido está bajo escombros de instalaciones bombardeadas por EEUU en junio

Vista parcial de la entrada de un colegio electoral en Hialeah, biblioteca pública John F Kennedy.
ARRESTO

Arrestan al candidato Juan Santana en Hialeah