Trump advierte que "pronto sabrán" la respuesta de EEUU tras ataque a su embajada en Riad

MIAMI . El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , advirtió que su país responderá al ataque con drones que impactó el complejo de la Embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita , en un hecho que incrementa la tensión en Medio Oriente .

De acuerdo con reportes preliminares, al menos dos drones alcanzaron el perímetro del recinto diplomático en Riad, provocando daños materiales y un incendio a gran escala en la edificación. Hasta el momento no se han confirmado víctimas entre el personal estadounidense.

Trump se pronunció sobre el incidente durante declaraciones a la prensa vinculadas a la cadena estadounidense NewsNation, donde fue consultado directamente sobre lo ocurrido. En ese contexto afirmó que “pronto sabrán cuál será la represalia”, en referencia a la respuesta de Washington tras el ataque. El mandatario no detalló qué tipo de acción se adoptará ni en qué plazo.

Escalada regional

El episodio se produce en medio de un escenario de alta volatilidad en el territorio saudí, marcado por tensiones persistentes entre EEUU e Irán y por acciones atribuidas a milicias aliadas de Teherán contra intereses occidentales.

Arabia Saudita, socio estratégico de Washington en el Golfo, ha sido blanco en los últimos días de ataques con misiles y drones. En paralelo, el emblemático hotel Burj Al Arab y el Aeropuerto Internacional de Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, también han sido escenario de incidentes. Las autoridades trabajan junto a funcionarios estadounidenses para determinar la procedencia de los dispositivos utilizados.

Especialistas en seguridad internacional señalan que el uso de drones de bajo costo y alta precisión se ha convertido en una herramienta frecuente en conflictos asimétricos, al permitir enviar mensajes estratégicos sin desencadenar necesariamente una confrontación directa entre Estados.

Evaluación en Washington

Tras el incidente, el Departamento de Estado (DHS) reforzó los protocolos de seguridad en sus misiones diplomáticas en la región. El Pentágono evalúa posibles escenarios de respuesta que podrían incluir medidas disuasivas o acciones militares limitadas, dependiendo de los resultados de la investigación.

Trump vinculó los ataques recientes en el Golfo con otras agresiones contra intereses estadounidenses en Medio Oriente, reiterando que su administración protegerá al personal diplomático y militar en cualquier parte del mundo. Hasta el momento, no se ha divulgado información oficial sobre posibles víctimas entre el cuerpo diplomático estadounidense.

Por ahora, la advertencia presidencial mantiene la expectativa sobre los próximos pasos de la Casa Blanca, en un contexto donde cada decisión estratégica podría tener repercusiones más amplias en el equilibrio regional.