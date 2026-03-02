lunes 2  de  marzo 2026
CONFLICTO

Trump asegura que esta era "la última y mejor oportunidad" para atacar Irán

Detalló que los objetivos de la operación son "claros" e incluyen la destrucción de las capacidades de misiles de Irán y su habilidad de continuar la producción de armas

El presidente Donald Trump hace una declaración sobre los ataques de Estados Unidos en Irán, el 28 de febrero de 2026.

El presidente Donald Trump hace una declaración sobre los ataques de Estados Unidos en Irán, el 28 de febrero de 2026.

AFP

WASHINGTON.- El presidente Donald Trump, aseguró este lunes que los ataques contra Irán fueron la "última y mejor oportunidad" para detener el rápido desarrollo del programa de misiles de Teherán y eliminar las "amenazas intolerables" a EEUU.

En su primera comparecencia en vivo desde el inicio el sábado de la Operación 'Furia Épica' contra objetivos iraníes que acabó con la vida del líder supremo, Alí Jameneí, Trump insistió en que la República Islámica "ya contaba con misiles capaces de alcanzar Europa y nuestras bases, tanto locales como extranjeras, y pronto tendría misiles capaces de alcanzar nuestra hermoso EEUU."

"El programa de misiles balísticos convencionales del régimen crecía rápida y drásticamente, lo que representaba una amenaza muy clara y colosal para Estados Unidos y nuestras fuerzas estacionadas en el extranjero", advirtió Trump, que ha usado una inminente acción militar iraní para justificar los ataques conjuntos con Israel.

El presidente estadounidense afirmó que Irán buscaba proteger "su desarrollo de armas nucleares".

"Esta era nuestra última y mejor oportunidad para lanzar el ataque que estamos llevando a cabo ahora y eliminar las amenazas intolerables que plantea este régimen enfermo y siniestro", insistió en un acto en la Casa Blanca.

"Proyectábamos entre cuatro y cinco semanas, pero tenemos capacidad para ir mucho más allá de eso", agregó.

Detalló que los objetivos de la operación son "claros" e incluyen la destrucción de las capacidades de misiles de Irán y su habilidad de continuar la producción de armas, la aniquilación de la Armada con la inutilización de unos diez navíos iraníes y asegurarse de que Teherán "no pueda obtener un arma nuclear".

También afirmó que EEUU quiere asegurarse de que "el régimen iraní no pueda seguir armando, financiando y dirigiendo ejércitos terroristas fuera de sus fronteras".

Durante el acto en la Casa Blanca, Trump concedió Medallas de Honor a tres militares estadounidenses, dos de ellos de manera póstuma, y envió condolencias a las familias de los cuatro efectivos norteamericanos fallecidos en los ataques iniciales de la Operación 'Furia Épica'.

"Continuamos esta misión con una determinación feroz e inquebrantable para aplastar la amenaza que este régimen terrorista representa para el pueblo estadounidense", dijo.

Envío de tropas

Trump no descartó el envío de tropas a Irán "si fueran necesarias", aunque dice que no es una cuestión que le preocupe en estos momentos, ya que la operación bautizada como 'Furia Épica' avanza mejor de lo esperado.

"No estoy preocupado con el despliegue de tropas en el terreno; como dicen todos los presidentes, 'no habrá tropas sobre el terreno', yo no digo eso", subrayó Trump en declaraciones al 'New York Post', desde donde afirmó que han logrado en solo días los objetivos que se fijaron para las próximas cuatro semanas.

"Está yendo muy deprisa. Estamos cumpliendo con el calendario", ha dicho, destacando que en lo que respecta a las bajas entre la cúpula iraní van "muy por delante" de lo que habían establecido, tras lograr matar a 49 altos funcionarios.

Ante la posibilidad de posibles represalias, Trump ha minimizado las capacidades de Irán y sus socios regionales. "Lo eliminaremos, como todo lo demás, lo eliminaremos".

FUENTE: Con información de Europa Press/AFP/EFE

