Alemania admite que de momento no pueden retornar los turistas de Medio Oriente a casa

Crisis en el Medio Oriente obligó a cerrar el espacio aéreo

BERLIN . El ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul, admitió que de momento no hay posibilidad de traer de vuelta a casa a turistas alemanes que estén en Medio Oriente debido a que los espacios aéreos están cerrados.

"No podremos hacerlo porque los espacios aéreos están cerrados. No sabemos cuándo la gente podrá dejar la región. Las representaciones diplomáticas están abiertas y trabajamos para proporcionar a la gente la mejor información posible", dijo Wadephul al diario Bild.

Conflicto bélico Israel y EEUU ultimaron a Jamenei tras una pista de la CIA sobre reunión en su complejo, según el NYT

Las causas ¿Qué llevó a EEUU e Israel a atacar a Irán?

Wadephul recordó además que desde hace semanas se había advertido del peligro que conllevaba viajar a la región.

"Eso quiere decir que quienes viajaron sabían que había un riesgo", dijo el ministro.

De acuerdo con el Ministerio de Exteriores actualmente hay cerca de 10.000 alemanes en la zona del Golfo Pérsico.

La situación en Medio Oriente enfrenta una crisis mayor luego, de que Estados Unidos e Israel atacaran objetivos claves en Irán y causara la muerte, del líder supremo iraní, Alí Jamenei.

Daños en base naval francesa en Abu Dabi

Mientras, la ministra francesa de Defensa, Catherine Vautrin, informó este domingo que un hangar de una base naval gala en Abu Dabi, contigua a otra de Emiratos Árabes Unidos (EAU), sufrió daños materiales "limitados" como consecuencia de un ataque iraní.

"Un hangar de nuestra base naval contigua a la de Emiratos Árabes Unidos ha sido alcanzado en un ataque con drones dirigido contra el puerto de Abu Dabi", indicó en su cuenta de la red social X.

"Los daños son solo materiales y limitados. No hay que lamentar ningún herido. Nuestras fuerzas mantienen la máxima vigilancia ante una situación que evoluciona hora a hora", agregó la ministra.

De acuerdo a lo que ya había avanzado la prensa francesa durante la jornada, la base afectada es la denominada Camp de la Paix (Campo de la Paz), una de las tres que Francia tiene en EAU, donde en total hay unos 900 soldados franceses desplegados.

El Gobierno emiratí ya había confirmado también el ataque en su base naval, llamada Al Salam, que sufrió un incendio que no dejó víctimas.

FUENTE: Con información EFE