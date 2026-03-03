EEUU ordena salida del personal diplomático no esencial de seis países en Medio Oriente

Los manifestantes ondean la bandera iraní de la revolución preislámica de 1979 y las banderas nacionales de Israel y de los Estados Unidos durante una manifestación "Libertad para Irán" mientras se ve la cuadriga en la parte superior de la Puerta de Brandeburgo al fondo en Berlín, Alemania, el 28 de febrero de 2026.

WASHINGTON .-El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este martes que ordenó al personal diplomático no esencial y sus familias abandonar seis países de Medio Oriente , en medio del avance de la guerra en la región.

La guerra en Medio Oriente comenzó el sábado, cuando ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel mataron al líder supremo de Irán, lo que motivó un contrataque de Teherán contra bases estadounidenses en países vecinos y contra Israel.

El Departamento de Estado informó que actualizó las advertencias de viaje para Baréin, Irak, Jordania, Kuwait, Catar y Emiratos Árabes Unidos "para reflejar la orden de salida del personal no esencial del gobierno de Estados Unidos y los familiares del personal".

Las advertencias para cinco de estos países citan una "amenaza continua de ataques con drones y misiles desde Irán", mientras que el aviso para Irak hace referencia a "preocupaciones de seguridad".

Los Guardianes de la Revolución de Irán atacaron una base aérea estadounidense en Baréin, afirmó la fuerza de élite de la república islámica en un comunicado difundido el martes por la agencia oficial de noticias IRNA.

En la capital de Irak, Bagdad, cientos de manifestantes intentaron irrumpir el domingo en la Zona Verde, región fortificada donde se encuentra la embajada de Estados Unidos.

La embajada de Washington en Amán, capital de Jordania, informó el lunes de que había evacuado temporalmente a su personal debido a una amenaza no especificada.

La sede diplomática estadounidense en Kuwait anunció el martes que cerraría de forma indefinida, un día después de que un corresponsal de la AFP viera humo saliendo de la embajada tras ataques iraníes contra el país.

Periodistas de la AFP en Catar oyeron explosiones el martes, mientras que en Emiratos Árabes Unidos la caída de restos de un dron interceptado provocó un incendio en una zona de almacenamiento de petróleo.

El Departamento de Estado había instado anteriormente a los estadounidenses a abandonar todo Oriente Medio, desde Egipto hacia el este, por motivos de seguridad.

FUENTE: Con información de AFP