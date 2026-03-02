La OTAN califica de "crucial" la ofensiva contra Irán y destaca un "amplio apoyo" de líderes europeos

BRUSELAS — El secretario general de la OTAN , Mark Rutte, calificó como "crucial" la ofensiva militar desplegada por Estados Unidos e Israel desde el sábado contra Irán , en la que cayó el líder supremo, Alí Jamenei, y aseguró que ve "un amplío apoyo" de los "principales líderes europeos " a la operación llevada a cabo por el presidente estadounidense, Donald Trump, en Medio Oriente.

Estados Unidos e Israel iniciaron el sábado 28 de febrero una serie de ataques conjuntos contra Irán, en los que fueron ultimados Jamenei, en el poder desde 1989, y buena parte de la cúpula militar de la República Islámica con lo que suman 48 los eliminados.

En una entrevista en la cadena estadounidense Fox News, el jefe político de la Alianza Atlántica elogió al "líder del mundo libre", en referencia al inquilino de la Casa Blanca, por lo que esta haciendo en Irán desde el sábado, como "eliminar" a Jamenei y también acabar con "la capacidad nuclear" y el programa de misiles balísticos de Teherán.

"Esto es crucial. Y lo que estoy viendo en Europa tras hablar con todos los principales líderes europeos durante el fin de semana es un amplio apoyo a lo que está haciendo el presidente", ha afirmado Rutte, para después destacar que los países europeos "están dando un paso al frente" en materia de seguridad.

Estar preparados para disuadir cualquier amenaza

Con todo, el secretario general de la Alianza ha mantenido una conversación con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan sobre Irán y la situación de seguridad en la región, en la que ambos han coincidido en "la importancia de un enfoque en 360 grados de la OTAN" a nivel mundial.

Según informó el también exprimer ministro de Países Bajos en un mensaje en redes social, él y Erdogan también han convenido en la necesidad de estar "preparados" para disuadir y para defenderse de cualquier amenaza "venga de donde venga".

Más de un millar de objetivos

Según informó el Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom), las fuerzas estadounidenses consiguieron golpear más de un millar de objetivos iraníes en las primeras horas de la operación ordenada por el presidente Trump, en la madrugada de este sábado.

La operación Furia Épica, nombre con el que el Pentágono bautizó al operativo conjunto con Israel, busca "desmantelar el aparato de seguridad del régimen iraní, dando prioridad a los lugares que suponen una amenaza inminente", según el comando.

Los ataques se concentran en centros de mando y cuarteles generales, así como bases de misiles y equipamiento de la Armada iraní.

Para esta ofensiva, las fuerzas estadounidenses emplearon una combinación de misiles de crucero lanzados desde buques y aviones de combate, además de drones armados y "capacidades especiales" clasificadas que el Centcom no detalló públicamente.

Las primeras horas de la operación estuvieron marcadas, sin duda, por la muerte del ayatolá, avanzada por Trump y confirmada horas después por la televisión pública iraní.

Además del líder, el operativo también acabó con la vida de gran parte de la cúpula militar iraní.

Los bombardeos continuaban el domingo con varias oleadas de ataques sobre Teherán. Irán, por su parte, ha respondido con ataques contra Israel, en Tel Aviv y Jerusalén, y otros países de la zona como EAU, Catar, Baréin y Kuwait, donde EE.UU. tiene bases militares.

FUENTE: Con información de Europa Press