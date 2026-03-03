martes 3  de  marzo 2026
LEGISLACIÓN

Proyecto de ley que endurece penas para agresores sexuales de niños avanza al pleno del Senado de Florida

La propuesta legislativa SB 1750 establece sentencias mínimas obligatorias de hasta treinta años de prisión en el estado de Florida; el fiscal general James Uthmeier impulsa la reforma

Capitolio estatal de Florida.

Capitolio estatal de Florida. 

CÉSAR MENÉNDEZ/DLA
Por Daniel Castropé

MIAMI. – El Comité de Política Fiscal del Senado de Florida aprobó el martes el envío al pleno de la Cámara Alta de un proyecto de ley que eleva las penas de cárcel contra los agresores sexuales de menores.

La iniciativa SB 1750 busca la aplicación de sentencias mínimas obligatorias para asegurar que los criminales cumplan condenas efectivas en lugar de recibir beneficios de libertad condicional.

Miami Dade College Kendall Campus.
LEGISLACIÓN

Florida a un paso de autorizar "guardias" armados en centros universitarios
Vista parcial de pleno bicameral durante un discurso del gobernador Ron DeSantis en el Congreso de Florida.
PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

Florida avanza ley para frenar alza eléctrica por grandes centros de datos de inteligencia artificial

El senador Jonathan Martin, promotor de la reforma, justificó la medida ante la necesidad de proteger a la infancia frente a los delitos más graves y el auge de la explotación en entornos digitales.

Sentencias de prisión

La legislación propuesta establece un aumento de diez a quince años en el castigo mínimo para los delincuentes reincidentes.

De tal manera, quienes cometan actos sexuales con un menor enfrentarían una pena base de treinta años, cifra superior a los veinte años que exige la norma vigente.

El endurecimiento de la ley también alcanzaría a los responsables de la trata o venta de niños, para quienes el periodo mínimo de reclusión sube de dos a tres décadas de cárcel.

Martin afirmó que este marco legal garantizaría que los infractores enfrenten una pena de prisión real ante la gravedad de sus actos.

Abuso digital y la inteligencia artificial

El texto legal introduce una actualización técnica crucial al adoptar el término Material de Abuso Sexual Infantil (CSAM, por sus siglas en inglés) en sustitución del concepto tradicional de pornografía infantil, con el fin de reconocer que estas imágenes documentan un crimen de abuso.

La normativa impone castigos severos para la posesión de archivos con contenido de abuso sádico o agresión sexual contra niños menores de doce años.

Asimismo, la ley incorpora de manera explícita el material que crea la inteligencia artificial.

Por tanto, quienes distribuyan imágenes sintéticas con apariencia de menores de edad enfrentarán cargos por delitos graves de primer grado con un mínimo de quince años de reclusión.

Ofensiva judicial

Este avance parlamentario coincide con la gestión del fiscal general James Uthmeier, quien encabeza una ofensiva para procesar a los depredadores en el ciberespacio.

Uthmeier lidera una demanda contra la plataforma de juegos Roblox ante el Tribunal del Condado de Baker por la presunta falta de seguridad para sus usuarios infantiles.

El funcionario afirmó que las redes sociales y los sitios electrónicos sirven como espacios de captación de víctimas, por lo que exige mayores controles tecnológicos.

