EEUU insta a sus ciudadanos a "salir inmediatamente" de 14 países de Medio Oriente por "graves riesgos"

WASHINGTON — El Departamento de Estado estadounidense pidió este lunes a sus ciudadanos que abandonen inmediatamente 14 países y territorios de Oriente Medio debido a "graves riesgos" para su seguridad a raíz de la guerra contra Irán iniciada el fin de semana por Estados Unidos e Israel.

Washington instó a los estadounidenses a abandonar de inmediato gran parte de Oriente Medio, incluidos Egipto y los estados del Golfo, debido al conflicto bélico.

El Departamento de Estado "insta a los estadounidenses a SALIR AHORA de los países enumerados a continuación utilizando el transporte comercial disponible, debido a los graves riesgos de seguridad", escribió Mora Namdar, secretaria de Estado adjunta para asuntos consulares, en la red social X.

La advertencia alcanza a catorce países: Bahréin, Kuwait, Egipto, Líbano, Irán, Omán, Irak, Catar, Israel, Cisjordania y Gaza, Arabia Saudí, Siria, Jordania, Emiratos Árabes Unidos y Yemen.

Régimen iraní ataca instalaciones estadounidenses

Irán está respondiendo a la operación Furia Épica con el lanzamiento de drones y misiles contra instalaciones estadounidenses en diferentes países de Oriente Medio.

A su vez, en países como Irak se han producido intentos de grupos de personas intentando atacar la Embajada de EEUU, lo que ha obligado a intervenir a la policía.

Algunas embajadas estadounidenses en los 14 países y territorios mencionados anteriormente han publicado ya mensajes específicos recomendando a sus ciudadanos evacuar cuanto antes.

La embajada de EEUU en Líbano, por ejemplo, insta a los estadounidenses abandonar el país "ahora mismo, mientras aún haya opciones de vuelos comerciales disponibles" ya que la situación de seguridad "es inestable e impredecible".

Planes de contingencia

Recomendamos a quienes decidan no salir (del país) que preparen planes de contingencia para situaciones de emergencia y estén preparados para refugiarse en el lugar si la situación se deteriora aún más", añade el mensaje de la legación estadounidense en Líbano.

Los ataques iniciados el sábado por EEUU e Israel contra Irán han acabado con la vida del líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí, y otras figuras de la cúpula de la república islámica. El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo hoy que la operación podría durar más de cinco semanas.

FUENTE: Con información de EFE