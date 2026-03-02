lunes 2  de  marzo 2026
Amenaza

EEUU insta a sus ciudadanos a "salir inmediatamente" de 14 países de Medio Oriente por "graves riesgos"

Washington instó a los estadounidenses a abandonar de inmediato gran parte de Medio Oriente, incluidos Egipto y los estados del Golfo, debido a la guerra contra Irán

La gente espera en la fila del control de seguridad en el Aeropuerto.

AFP

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El Departamento de Estado estadounidense pidió este lunes a sus ciudadanos que abandonen inmediatamente 14 países y territorios de Oriente Medio debido a "graves riesgos" para su seguridad a raíz de la guerra contra Irán iniciada el fin de semana por Estados Unidos e Israel.

Washington instó a los estadounidenses a abandonar de inmediato gran parte de Oriente Medio, incluidos Egipto y los estados del Golfo, debido al conflicto bélico.

Lee además
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte.
Guerra

La OTAN califica de "crucial" la ofensiva contra Irán y destaca un "amplio apoyo" de líderes europeos
Imgen del piso de remate en la Bolsa de Nueva York.
Wall Street

Empresas de defensa suben en bolsa ante la ofensiva de EEUU e Israel contra Irán

El Departamento de Estado "insta a los estadounidenses a SALIR AHORA de los países enumerados a continuación utilizando el transporte comercial disponible, debido a los graves riesgos de seguridad", escribió Mora Namdar, secretaria de Estado adjunta para asuntos consulares, en la red social X.

La advertencia alcanza a catorce países: Bahréin, Kuwait, Egipto, Líbano, Irán, Omán, Irak, Catar, Israel, Cisjordania y Gaza, Arabia Saudí, Siria, Jordania, Emiratos Árabes Unidos y Yemen.

Régimen iraní ataca instalaciones estadounidenses

Irán está respondiendo a la operación Furia Épica con el lanzamiento de drones y misiles contra instalaciones estadounidenses en diferentes países de Oriente Medio.

A su vez, en países como Irak se han producido intentos de grupos de personas intentando atacar la Embajada de EEUU, lo que ha obligado a intervenir a la policía.

Algunas embajadas estadounidenses en los 14 países y territorios mencionados anteriormente han publicado ya mensajes específicos recomendando a sus ciudadanos evacuar cuanto antes.

La embajada de EEUU en Líbano, por ejemplo, insta a los estadounidenses abandonar el país "ahora mismo, mientras aún haya opciones de vuelos comerciales disponibles" ya que la situación de seguridad "es inestable e impredecible".

Planes de contingencia

Recomendamos a quienes decidan no salir (del país) que preparen planes de contingencia para situaciones de emergencia y estén preparados para refugiarse en el lugar si la situación se deteriora aún más", añade el mensaje de la legación estadounidense en Líbano.

Los ataques iniciados el sábado por EEUU e Israel contra Irán han acabado con la vida del líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí, y otras figuras de la cúpula de la república islámica. El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo hoy que la operación podría durar más de cinco semanas.

FUENTE: Con información de EFE

