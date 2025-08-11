lunes 11  de  agosto 2025
VIOLENCIA

Al menos seis muertos deja nueva masacre en Ecuador

Ecuador se ha convertido en los últimos años en una de las naciones más violentas de América Latina a causa de la guerra entre bandas

Las fuerzas de seguridad ecuatorianas patrullan el área alrededor de la plaza principal y el palacio presidencial después de que el presidente ecuatoriano Daniel Noboa declarara al país en estado de conflicto armado interno y ordenara al ejército llevar a cabo operaciones militares contra las poderosas bandas de narcotraficantes del país. Quito el 9 de enero de 2024.

AFP

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

QUITO - Seis personas murieron el domingo a manos de atacantes vestidos como militares en el litoral de Ecuador, crimen que eleva a 14 los muertos por matanzas durante el fin de semana en el país, informó la policía.

Imágenes compartidas en redes sociales muestran a las víctimas en un barrio popular de Guayaquil, la segunda ciudad ecuatoriana y punto crítico de la ola de violencia que vive el país. Las autoridades lanzaron un operativo en la zona para localizar a los responsables.

"Los posibles causantes vestían ropa similar a los militares", dijo la policía en un chat de periodistas, sin dar más detalles.

Las primeras pesquisas apuntan a que el ataque está relacionado con una disputa territorial por microtráfico de drogas, según medios locales.

"Grupos armados"

El domingo se registró otra masacre con ocho muertos en la convulsa provincia de Guayas, víctimas de un grupo de hombres armados que dispararon contra la multitud afuera de una discoteca.

Ecuador se ha convertido en los últimos años en una de las naciones más violentas de América Latina a causa de la guerra entre bandas que aprovechan sus puertos estratégicos, su economía dolarizada y la corrupción de algunas autoridades.

Entre enero y mayo se registraron 4.051 homicidios, según cifras oficiales.

En 2024 el país incautó el récord de 294 toneladas de drogas, principalmente cocaína, frente a 221 toneladas de 2023.

Pese a los operativos desplegados y los constantes estados de excepción, la política de mano dura del gobierno de Daniel Noboa no ha disminuido las muertes violentas en el país.

En 2023, el país registró el récord de 47 asesinatos por cada 100.000 habitantes.



