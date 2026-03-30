lunes 30  de  marzo 2026
CRISIS

Alto mando del Departamento de Guerra de EEUU: “Cuba es un fracaso de su propio diseño”

La Habana optó por concentrar la mayor parte de sus recursos energéticos en una alianza con un país cuyas capacidades en el sector, ya estaban en declive

Un hombre sentado en una silla vende arroz en una calle de La Habana el 18 de diciembre de 2025.

Un hombre sentado en una silla vende arroz en una calle de La Habana el 18 de diciembre de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La profunda crisis energética y económica que atraviesa Cuba es consecuencia directa de decisiones internas del propio régimen, y no del accionar del Gobierno estadounidense, afirmó el subsecretario adjunto de Guerra de EEUU para la Defensa Nacional y las Américas, Joseph Humire.

“Cuba es un fracaso de su propio diseño”, sentenció el funcionario al referirse a la situación actual de la isla. “La razón por la que están en una crisis energética y en una crisis económica general no es por algo que hayamos hecho nosotros”, sostuvo el alto funcionario estadounidense durante una entrevista con The Heritage Foundation publicada este sábado por la organización, reseña el portal web Martí Noticias.

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Según el funcionario, La Habana optó por concentrar la mayor parte de sus recursos energéticos en una alianza con un país cuyas capacidades en el sector, particularmente en la producción petrolera, ya estaban en declive.

“Decidieron canalizar todos sus recursos energéticos hacia un país que también estaba reduciendo sus capacidades energéticas, particularmente en el petróleo”, afirmó.

Añadió que el escenario se ha agravado tras los cambios políticos en Venezuela, país que durante años suministró petróleo subsidiado a la isla. Con el nuevo liderazgo en Caracas, aseguró, Cuba ya no contará con ese apoyo energético preferencial.

“Creo que eso ha tenido un efecto de rebote en las relaciones entre Venezuela y Cuba”, dijo, en referencia al deterioro de la alianza entre ambos gobiernos, tras el fracaso de la misión de decenas de funcionarios de seguridad cubanos que formaban parte del anillo de protección del gobernante venezolano Nicolás Maduro.

El funcionario estadounidense expresó su expectativa de que las conversaciones en torno a la situación cubana puedan avanzar hacia un “camino productivo”, y subrayó que el esfuerzo diplomático está siendo liderado por la Casa Blanca, bajo la conducción del presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio.

Desde el Departamento de Guerra, afirmó, el estamento militar se mantiene preparado para respaldar las decisiones del presidente cuando así se requiera.

“En el ejército tenemos un dicho: nuestro trabajo es darle a los diplomáticos un día más”, explicó, al tiempo que manifestó la esperanza de que se logre una solución por la vía política.

“Esperamos poder darle muchos más días para resolver la situación en Cuba, pero estamos listos para apoyar cuando el presidente lo solicite”, concluyó Humire.

FUENTE: Con información de Martí Noticias

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