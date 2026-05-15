viernes 15  de  mayo 2026
NEGOCIOS LATINOS

Miami consolida su posición como puente estratégico para las marcas latinoamericanas

La jornada final del Latin Consumer Summit estuvo marcada por debates sobre inteligencia artificial, crecimiento empresarial y el avance del consumidor hispano en EEUU, en medio de un escenario de cambios acelerados para las compañías de América Latina.

Inteligencia artificial, internacionalización de empresas latinoamericanas y nuevas estrategias para conectar con el público hispano marcaron este viernes la jornada de cierre del Cuarto Latin Consumer Summit.

Inteligencia artificial, internacionalización de empresas latinoamericanas y nuevas estrategias para conectar con el público hispano marcaron este viernes la jornada de cierre del Cuarto Latin Consumer Summit.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Más de 480 empresarios de América Latina y EEUU se dieron cita en en el evento.

Más de 480 empresarios de América Latina y EEUU se dieron cita en en el evento.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
FIU fue la sede de esta importante cita.

FIU fue la sede de esta importante cita.

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Durante el encuentro participaron además ejecutivos de negocios como Juan Valdez, Agrosuper y Purple Crow.

Durante el encuentro participaron además ejecutivos de negocios como Juan Valdez, Agrosuper y Purple Crow.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Los organizadores señalaron sentirse muy felices con los resultados de la reunión y anunciaron que desde ya comenzarán los preparativos para la próxima edición.

Los organizadores señalaron sentirse muy felices con los resultados de la reunión y anunciaron que desde ya comenzarán los preparativos para la próxima edición.

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El Summit incluyó además espacios privados de networking dirigidos a empresarios, inversionistas y altos ejecutivos.

El Summit incluyó además espacios privados de networking dirigidos a empresarios, inversionistas y altos ejecutivos.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Los asistentes intercambiaron sobre temas que son tendencia en el mundo del marketing digital.

Los asistentes intercambiaron sobre temas que son tendencia en el mundo del marketing digital.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Participantes del foro durante el día final.

Participantes del foro durante el día final.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI. - Inteligencia artificial, internacionalización de empresas latinoamericanas y nuevas estrategias para conectar con el público hispano marcaron este viernes la jornada de cierre del Cuarto Latin Consumer Summit, encuentro que volvió a posicionar a Miami como uno de los principales centros de negocios y proyección regional para firmas de América Latina.

La agenda del último día estuvo enfocada en evolución corporativa, crecimiento del consumidor latino y adaptación tecnológica dentro de un entorno cada vez más competitivo para las marcas interesadas en consolidarse en Estados Unidos.

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Uno de los espacios destacados de la mañana fue la sesión ejecutiva encabezada por Francisco Irarrázaval, CEO de Falabella, quien abordó los cambios implementados por la compañía dentro de su proceso de modernización empresarial y adaptación a los nuevos hábitos de compra.

Posteriormente, el especialista Jason Goldberg, de Publicis Groupe, lideró un panel centrado en inteligencia artificial y experiencia de compra, donde se discutieron herramientas tecnológicas vinculadas a personalización, análisis de datos y evolución de la experiencia comercial.

Otro de los paneles analizó el posicionamiento de Miami como centro estratégico para el crecimiento corporativo latinoamericano, en momentos en que múltiples empresas continúan utilizando el sur de Florida como plataforma para fortalecer su presencia en territorio estadounidense.

Las discusiones también abordaron la evolución del consumidor hispano en EEUU y la necesidad de que las compañías comprendan mejor los cambios culturales y las nuevas dinámicas de conexión con las audiencias latinas.

Durante el encuentro participaron además ejecutivos de negocios como Juan Valdez, Agrosuper y Purple Crow, quienes compartieron experiencias relacionadas con internacionalización, adaptación al entorno comercial norteamericano y desafíos enfrentados por empresas latinoamericanas en su llegada a Estados Unidos.

El cierre del Summit incluyó además espacios privados de networking dirigidos a empresarios, inversionistas y altos ejecutivos, en un contexto donde la ciudad del Sol continúa fortaleciendo su papel como punto de conexión entre América Latina y Norteamérica.

Organizadores señalaron además sentirse muy felices con los resultados de la reunión y anunciaron que desde ya comenzarán los preparativos para la próxima edición del Latin Consumer Summit, con la intención de seguir fortaleciendo a Miami como punto de encuentro para líderes empresariales y compañías del continente.

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