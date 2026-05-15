viernes 15  de  mayo 2026
ENTREVISTA

Trump está seguro de que puede "dar un vuelco" a Cuba

Al ser entrevistado por el periodista Bret Baier, de la cadena Fox News, sobre si Cuba va a ponerse del lado de Estados Unidos y no de China, Trump respondió: "Le vamos a dar un vuelco"

John Ratcliffe, director de la CIA se reúne en La Habana con altos funcionarios vinculados al aparato de seguridad de la dictadura castrista.&nbsp;

John Ratcliffe, director de la CIA se reúne en La Habana con altos funcionarios vinculados al aparato de seguridad de la dictadura castrista. 

AGENCIA CENTRAL DE INTELIGENCIA DE ESTADOS UNIDOS
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El presidente de Estados Unidos Donald Trump se mostró convencido este viernes de que su Administración logrará un cambio radical en Cuba, en un momento en el que se mantiene la campaña de presión estadounidense sobre la isla.

Al ser preguntado por el periodista Bret Baier en una entrevista con Fox News sobre si Cuba va a ponerse del lado de Estados Unidos y no de China, Trump respondió: "Le vamos a dar un vuelco".

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El mandatario elogió el papel del secretario de Estado, Marco Rubio, al ser consultado sobre las acciones de su Administración sobre la isla.

Además, Trump se mostró confiado en limitar la influencia de sus rivales globales sobre La Habana, cuando fue cuestionado sobre su postura sobre la visita del director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), John Ratcliffe, efectuada este jueves.

De acuerdo con un comunicado de la CIA, Ratcliffe viajó a la capital cubana para sostener conversaciones directas con autoridades del Ministerio del Interior y responsables de los servicios de inteligencia de la isla.

Director de la CIA en Cuba

Durante la reunión se abordaron asuntos relacionados con la cooperación en materia de inteligencia, la seguridad regional y la situación económica de Cuba, en un contexto de persistentes tensiones entre Washington y La Habana, según la nota.

La visita incluyó reuniones con Raúl Rodríguez Castro, nieto del dictador Raúl Castro y asesor de seguridad, así como con el ministro del Interior, Lázaro Álvarez Casas.

Además, esta semana han existido reportes, de la prensa local, sobre la posibilidad de que la justicia estadounidense presente un caso penal contra el dictador Raúl Castro por el asesinato de cuatro pilotos voluntarios de Hermanos al Rescate en 1996.

Desde enero pasado, Washington aumentó la presión sobre La Habana con un bloqueo petrolero vigente, impuesto a raíz de la captura del narcodictador de Venezuela, Nicolás Maduro, el 3 de enero.

FUENTE: Con información de AFP.

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