Argentina negocia con el FMI refinanciar deuda

El titular de Economía explicó que estas conversaciones se han atrasado debido al coronavirus, puesto que la previsión era que a finales de marzo estuviera cerrada la operación.

"Hemos tenido un pequeño retraso en la oferta formal, debido a la situación que está viviendo el mundo y por eso una fecha precisa no está siendo posible", ha detallado el ministro en declaraciones recogida por la agencia de noticias argentina 'Telam'.

El ministro ha asegurado que está dialogando "de manera constructiva" con los bonistas para poder alcanzar acuerdos y llegar a un horizonte de normalización de la deuda.

Argentina.jpg El presidente de Argentina, Alberto Fernández. EUROPA PRESS

En esta línea, Guzmán ha subrayado que el Gobierno ha prestado "mucha atención" al análisis de sostenibilidad de la deuda que realizó el FMI el pasado 20 marzo. En el estudio se precisaba que el país necesitaba cinco años de gracia, una condonación de en torno a 55.000 y 85.000 millones de dólares (50.286 y 77.715 millones de euros) o una combinación de ambos factores.

"La oferta no tiene porque ser exactamente igual, pero sí prestamos atención a las sugerencias del staff técnico del Fondo", ha afirmado el ministro, asegurando que el Gobierno no volverá a endeudarse a tasas que no sean sostenibles.

La Administración de Alberto Fernández busca así un nuevo acuerdo con el FMI que le brinde sostenibilidad en el pago de la deuda. "Argentina no está en condiciones de hacer frente al acuerdo logrado por el gobierno anterior", ha apostillado Guzmán.