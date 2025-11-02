domingo 2  de  noviembre 2025
CRIMEN

Asesinan a alcalde en México tras recibir amenazas del Cártel Jalisco Nueva Generación

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, condenó el "vil asesinato" del alcalde Carlos Manzo en Urapan, Michoacán. Dijo que "no habrá impunidad"

El alcalde mexicano Carlos Manzo recibió hasta seis disparos y fue trasladado aún con vida en una ambulancia al Hospital Fray Juan de San Miguel, donde murió el 1 de noviembre

El alcalde mexicano Carlos Manzo recibió hasta seis disparos y fue trasladado aún con vida en una ambulancia al Hospital Fray Juan de San Miguel, donde murió el 1 de noviembre

Redes sociales de la Presidencia Municipal de Uruapan (Michoacán)
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MICHOACÁN.- El alcalde de Uruapan, en el estado mexicano de Michoacán, Carlos Manzo, fue asesinado el sábado 1 de noviembre durante un acto del Día de Muertos en el centro del propio municipio que gobernaba y después de recibir amenazas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

"Derivado de una agresión ocurrida en el centro de Uruapan, Michoacán, donde lamentablemente perdió la vida el presidente municipal Carlos Manzo, fueron detenidas dos personas involucradas en los hechos y uno de los agresores perdió la vida", informó el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México en su cuenta en la red social X.

Lee además
Investigadores forenses trabajan en la escena del crimen donde Ximena Guzmán, secretaria de la alcaldesa; y José Muñoz, asesor del gobierno local, fueron asesinados en la Ciudad de México el 20 de mayo de 2025.
INSEGURIDAD

Asesinan a balazos a secretaria de la alcaldesa de Ciudad de México: "Una mujer maravillosa"
La policía investiga la escena del crimen en la Ciudad de México.
Crimen organizado

Asesinan a alcaldesa en el oeste de México, la segunda en dos días

El ataque se produjo sobre las 20.10 horas, justo al terminar la inauguración del Festival de las Velas, explicó el responsable de la Fiscalía General del Estado (FGE), Carlos Torres Piña.

"Este crimen no quedará impune", advirtió el Gabinete de Seguridad.

Las autoridades estatales y federales pusieron en marcha una operación de seguridad con patrullas en esta población.

Manzo recibió hasta seis disparos y fue trasladado aún con vida en una ambulancia al Hospital Fray Juan de San Miguel, donde murió. También resultó herido otro político, Víctor Hugo, quien se encuentra fuera de peligro. La zona centro de Uruapan fue desalojada.

"En el lugar de los hechos se abatió a uno de los agresores; se logró la incautación de un arma corta de nueve milímetros así como siete casquillos percutidos", apuntó el fiscal Torres Piña.

Carlos Manzo Rodríguez llegó al cargo como presidente municipal a través de una candidatura independiente y se había distinguido por su postura crítica frente a la inseguridad en Michoacán.

“Tengo mucho miedo, pero tengo que acompañarlo de valentía. No nos queda de otra. Está en nuestra vida, está en riesgo la vida de nuestro gobierno y la de nuestros ciudadanos… No quiero ser un presidente municipal más de la lista de los ejecutados", señaló el alcalde el pasado septiembre.

Más de 150 alcaldes, exalcaldes y candidatos a estos cargos han sido asesinados en los últimos 15 años en México.

Sin protección

El asesinato del alcalde Carlos Manzo sacudió la vida política mexicana, ya que la oposición recuerda que Manzo había pedido protección adicional a las autoridades federales, una protección que nunca llegó a pesar de las recurrentes amenazas de las organizaciones criminales.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, condenó el "vil asesinato" de Manzo y señaló que "desde el inicio de esta administración hemos reforzado la Estrategia de Seguridad".

"Estos hechos tan lamentables nos impulsan a fortalecerla aún más. Reafirmamos nuestro compromiso de poner todos los esfuerzos del Estado para alcanzar la paz y la seguridad con cero impunidad y justicia", subrayó

La mandataria anunció la convocatoria del Gabinete de Seguridad "para garantizar el apoyo a Michoacán y que no haya impunidad".

FUENTE: Con información de Europa Press/Infobae

Temas
Te puede interesar

EEUU sanciona a varios altos cargos del Cártel de Jalisco Nueva Generación

Guatemala extradita a EEUU a ciudadano acusado de tráfico de personas por la muerte de 56 migrantes

EEUU destina 3 millones de dólares a cubanos damnificados por el huracán Melissa

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Shohei Ohtani (#17), Yoshinobu Yamamoto (#18) y Roki Sasaki (#11), de los Dodgers de Los Ángeles, celebran en el vestuario tras derrotar a los Azulejos de Toronto 5-4 en el séptimo juego y ganar la Serie Mundial de 2025 en el Rogers Center el 2 de noviembre de 2025 en Toronto, Ontario.
Béisbol

Dodgers ya tienen su dinastía en MLB con Shohei Ohtani y Yamamoto a la cabeza

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, sostuvo que la extradición de nueve nacionales vinculados con el narcotráfico a Estados Unidos envía el mensaje de que no tendrán refugio
DELITOS

Colombia extradita a EEUU a nueve nacionales acusados por narcotráfico y concierto para delinquir

El abogado español Luis Portero apela por la aprobación de las peticiones.
CRITERIO LEGAL

¿Qué hay con la nacionalidad española y descendientes de sefardíes?

Esta imagen satelital proporcionada por Maxar Technologies y tomada el 22 de junio de 2025, muestra un cráter tras los ataques de EEUU a la instalación de enriquecimiento nuclear de Natanz en el centro de Irán.
CONFLICTO

Irán confirma que uranio enriquecido está bajo escombros de instalaciones bombardeadas por EEUU en junio

Jacqueline García Roves, alcaldesa interina de Hialeah. 
FLORIDA

Alcaldesa de Hialeah multada por reformar su casa sin permiso legal

Te puede interesar

Jacqueline García Roves, alcaldesa interina de Hialeah. 
FLORIDA

Alcaldesa de Hialeah multada por reformar su casa sin permiso legal

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Sede del ayuntamiento de Miami Beach, uno de los precintos habilitados para votación anticipada
ELECCIONES

Miami Beach: Candidatos y principales temas de la elección municipal 2025

El abogado español Luis Portero apela por la aprobación de las peticiones.
CRITERIO LEGAL

¿Qué hay con la nacionalidad española y descendientes de sefardíes?

Vista exterior del City Hall de la ciudad de Homestead.
ELECCIONES

Homestead se define por varios referendos en la boleta

El exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma, y el abogado Tomás Arias presentaron una denuncia contra Diosdado Cabello ante el Ministerio de Interior de España
POLÍTICA

Antonio Ledezma destaca avance de denuncias del exilio venezolano sobre "agresiones" del régimen