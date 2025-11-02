Miami Beach: Candidatos y principales temas de la elección municipal 2025

Rótulo colocado en la entrada principal del centro de votación para orientar a los electores.

Sede del ayuntamiento de Miami Beach, uno de los precintos habilitados para votación anticipada

Miami Beach . —Entre los municipios del condado de Miami-Dade, en las elecciones de 2025, Miami Beach adquiere una connotación especial, siendo un foco de atención por los temas municipales y el impacto que su votación puede tener en la configuración del gobierno local.

Es por eso por lo que desde el lunes 27 de octubre se abrieron los precintos electores para la votación anticipada, permitiendo a los residentes ejercer su derecho al sufragio con comodidad y sin las aglomeraciones del día oficial de la elección, programado para el martes 4 de noviembre.

“Vine hoy porque siempre voto con tiempo. Me gusta participar en todo lo que tenga que ver con mi ciudad”, comentó Valdivia, un vecino de South Beach tras emitir su voto.

En estos comicios, los electores de Miami Beach elegirán al nuevo alcalde y a tres comisionados municipales de los trece candidatos que compiten por un puesto en la Comisión.

Aspirantes a la alcaldía

1- Steven Meiner, actual alcalde, quien busca la reelección con un enfoque en seguridad y control de eventos masivos.

2- Kristen Rosen González, excomisionada, propone un liderazgo cercano al ciudadano y una revisión del modelo de desarrollo urbano.

3- Víctor J. Rosario, aboga por un gobierno basado en innovación, mejoras en empleo, eficiencia, transparencia y cercanía con los residentes.

“Yo voté por Meiner”, señaló Hilda López, destacando a este rotativo que “se ve y se nota en las calles el trabajo realizado por el alcalde durante su mandato.”

Candidatos a la Comisión

Los contendientes se dividen en tres grupos:

Grupo I – Vacante abierta (Rosen González no puede reelegirse)

1- Daniel Ciraldo, exdirector ejecutivo de la Miami Design Preservation League. Prioriza preservar el carácter histórico, detener el sobre desarrollo, mejorar tránsito e infraestructura resiliente, proteger vivienda asequible y seguridad.

2- Brian Ehrlich, tiene experiencia en juntas asesoras y políticas públicas. Promueve vecindarios amigables para peatones, crecimiento responsable y transparencia.

3- Ava Frankel, ingeniera en Sistemas, enfoca su agenda en infraestructura, drenaje, mitigación de inundaciones, parques, preservación patrimonial y apoyo a pequeños negocios.

4- Matthew Gultanoff, actual miembro de Planning Board y Transportation Advisory Committee. Propone transporte eficiente, hogares accesibles y participación ciudadana.

5- Omar Jiménez, inversionista y empresario, prioriza pequeños y medianos negocios, medio ambiente, desarrollo económico e infraestructura.

6- Monica MatteoSalinas, asistente legislativa, busca mantener el carácter de la ciudad, mejorar eficiencia en servicios y acelerar soluciones locales.

7- Monique Pardo Pope, abogada y líder comunitaria, enfoca su campaña en vivienda accesible, fiscalidad justa, salud mental y servicios para personas sin hogar.

8- Monroe Mann, abogado y empresario con trayectoria internacional, veterano de Irak, autor, productor de cine y desarrollador web. Aunque no ha presentado públicamente un plan político tan detallado como otros aspirantes, su desafío será traducir esa amplia experiencia en una agenda concreta sobre movilidad, infraestructura y preservación histórica, al igual que el resto de sus contrincantes.

Grupo II – Comisionado(a) incumbente:

1- Laura Dominguez, propone mayor presencia policial, regulación de fiestas como Spring Break, seguridad escolar y peatonal, prevención de inundaciones y simplificación de permisos.

2- Fred Karlton, inversor inmobiliario, busca detener sobre desarrollo, promover alquileres módicos, usar IA para reducir congestionamientos, modernizar permisos y seguridad pública.

3- Robert Novo, amplia trayectoria en administración pública, propone vigilancia de contratos municipales, protección de vecindarios, hogares asequibles, seguridad, educación y servicios familiares.

Grupo III – Comisionado(a) incumbente:

1- Alex Fernández, con casi 20 años en gobierno y comités locales, trabaja por tranquilidad en el área, prevención ante inundaciones, protección de barrios históricos y gobierno transparente.

2- Luidgi Mary, de amplio historial con Miami Beach Police Athletic League y organizaciones comunitarias, impulsa el control del desarrollo desmedido, proteger el medio ambiente, fomentar la transparencia, respaldar a los pequeños comercios y regular los alquileres a corto plazo.

Temas centrales

Entre los asuntos que concentran la atención de los votantes se destacan:

1- Capacidad de la ciudad para regular su desarrollo frente a las leyes estatales

2- Resiliencia ante el cambio climático y las inundaciones.

3- Seguridad pública y el orden durante las temporadas de alta afluencia turística.

4- Transparencia en el gasto municipal y la revisión de contratos.

5- Acceso a viviendas asequibles.

6- Protección de los residentes frente al impacto del turismo.

7- Mejoras en infraestructura, movilidad y comunicaciones, incluyendo transporte, ciclovías y conectividad digital.

Ejes centrales que reflejan las prioridades de los funcionarios que sean electos y que preocupan a la comunidad de Miami Beach, una localidad que combina glamour con desafíos locales.

“Tenemos muchos problemas con la renta, los parqueos. Hay mucha violencia en las calles cuando los turistas necesitan estar seguros porque les están trayendo dinero a la ciudad”, asegura Valdivia fue una de las premisas fundamentales por la que votó.

“Para mí, la seguridad es lo más importante. Creo que siempre hay que mantener un ambiente sano en toda esta zona”, afirmó Hilda, quien resaltó también la importancia de participar en la votación anticipada y de elegir con conciencia a los políticos que nos representen, “por ser un derecho ciudadano ganado en este gran país.”

Otra problemática recurrente para los habitantes de la zona turística es la persistencia de inundaciones en distintas partes del territorio. Elizabeth Diaz, residente de la calle Lenox, señaló: “Cada vez que llueve no se puede salir, el agua se estanca y sobrepasa los límites, causando problemas mayores de acumulación en la calle Michigan y la avenida 16, así como alrededor de los límites de Española Way. Sabemos que se han colocado bombas en toda el área de Sunset Island, donde vive el exalcalde Philip Levine, y en otras calles de su vecindario que ya se han arreglado, pero el problema sigue siendo un punto importante que debe resolverse por completo.”

Ponerles punto final a asuntos como este representa un desafío importante para los próximos líderes de Miami Beach, y el periodo de votación anticipada brinda a los residentes la oportunidad de participar en la definición de ese futuro. El martes 4 de noviembre, tras el cierre de precintos y después del conteo de votos, se conocerán los resultados oficiales que marquen el rumbo político de la ciudad, salvo que sea necesario acudir a una segunda vuelta.