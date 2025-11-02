domingo 2  de  noviembre 2025
Homestead se define por varios referendos en la boleta

Esta cita con las urnas tendrá un protagonismo local: cada voto reflejará las prioridades y la visión de la comunidad para su propio futuro.

Vista exterior del City Hall de la ciudad de Homestead.

Vista exterior del City Hall de la ciudad de Homestead.

JESUS HERNANDEZ - DLA
Diario las Américas | Carlos Armando Cabrera
Por Carlos Armando Cabrera

Homestead - Según información proporcionada por la oficina de Alina García, Supervisora de Elecciones del condado Miami-Dade, como parte del proceso electoral que se desarrolla en 2025, la ciudad de Homestead celebra el martes 4 de noviembre sus Elecciones Generales Municipales y Especiales.

En esta jornada, los votantes tienen la oportunidad de elegir a sus representantes en el Concejo y pronunciarse sobre una propuesta de bonos destinada a financiar mejoras en las carreteras locales.

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y su contraparte de China Xi Jinping.
CASA BLANCA/ANáLISIS

Gira de Trump por Asia diseña la nueva era estratégica de EEUU
Imagen referencial. 
SALUD

Alzheimer: una enfermedad que borra los recuerdos, pero no el amor

El proceso de votación anticipada se lleva a cabo en el Centro Comunitario William F. Dickinson, ubicado en el 1601 North Krome Avenue, donde las mesas electorales permanecen abiertas desde las 7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m., desde el 30 de octubre y hasta el 1 de noviembre, para propiciar a los residentes ejercer su derecho al voto antes del día oficial.

En la boleta figuran dos contiendas clave para el futuro inmediato del gobierno local. En el Distrito 5 (Waterstone), la comisionada Erica G. Ávila busca la reelección, mientras que Sonia N. Castro intenta ocupar ese escaño con una propuesta centrada en la participación vecinal y el desarrollo responsable.

En el Distrito 1 (Noroeste) se enfrentan Thomas B. Davis y Kimberly Konsky, ambos con experiencia en asuntos comunitarios y con una agenda enfocada en el crecimiento ordenado, la seguridad pública y la mejora de los servicios municipales.

Además de elegir a sus representantes, los votantes deberán decidir sobre una medida especial que propone autorizar la emisión de bonos para proyectos de infraestructura vial, una acción que, de aprobarse, permitirá realizar mejoras en varias de las principales arterias de una ciudad que evoluciona y crece a pasos vertiginosos.

El 4 de noviembre de 2025 es un día clave para Homestead, cuando los residentes tengan la oportunidad de decidir quiénes guiarán la ciudad en los próximos años y aprobar medidas que marquen su desarrollo. Esta cita con las urnas tendrá un protagonismo local: cada voto reflejará las prioridades y la visión de la comunidad para su propio futuro. Más allá de los nombres y las cifras, la decisión se presentará como un ejercicio de civismo que reafirma la importancia de la participación ciudadana en las decisiones que definen la calidad de vida y el desarrollo urbano, en el marco del proceso electoral municipal.

Los resultados oficiales serán publicados por la Oficina de Elecciones del condado Miami-Dade una vez concluido el conteo.

