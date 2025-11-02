domingo 2  de  noviembre 2025
DELITOS

Colombia extradita a EEUU a nueve nacionales acusados por narcotráfico y concierto para delinquir

En medio del conflicto entre Petro y Trump, el Ministro de Defensa de Colombia dijo que harán que "los responsables de crímenes respondan ante la ley"

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, sostuvo que la extradición de nueve nacionales vinculados con el narcotráfico a Estados Unidos envía el mensaje de que no tendrán refugio

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, sostuvo que la extradición de nueve nacionales vinculados con el narcotráfico a Estados Unidos envía el mensaje de que "no tendrán refugio"

Cuenta del ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, en Instagram
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BOGOTÁ. - Las autoridades de Colombia, en colaboración con la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), extraditaron el sábado 1 de noviembre a Estados Unidos a nueve nacionales colombianos vinculados con el narcotráfico, incluido el líder de una banda ligada al antiguo cártel mexicano de Los Zetas, actualmente conocido como Cártel del Noreste, según informó el Ejecutivo.

"Nuestra Policía Nacional, en coordinación con la oficina de Interpol y autoridades estadounidenses, entregó hoy a nueve ciudadanos colombianos requeridos por narcotráfico y concierto para delinquir (...), entre ellos, alias 'Negro Frank', quien habría sido segundo al mando de la organización delictiva de El Loco Barrera y habría colaborado con Los Zetas de México", anunció el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en una publicación en la red social X.

Gustavo Petro y el presidente de EEUU, Donald Trump. 
Tensiones con EEUU

Petro se anticipa a informe de la ONU y minimiza crecimiento de narcocultivos: "Solo aumentaron un 3%"
El presidente de Colombia, Gustavo Petro.
Política

Petro tuvo problemas para repostar su avión por sanciones: EEUU me "humilló", "Trump me persigue"

De acuerdo con el ministro del Gobierno del presidente Gustavo Petro, esta muestra de colaboración "contra el crimen transaccional" representa un logro que "refuerza la alianza estratégica" entre Colombia y Estados Unidos, "fortaleciendo la cooperación internacional en materia de justicia y seguridad".

La medida llegó en medio del conflicto entre Petro y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien acusa al mandatario colombiano de "no hacer nada" en la lucha contra el narcotráfico.

El ministro Sánchez también dijo que, con este paso, se "envía un mensaje claro a quienes trafican con muerte: No tendrán refugio ni impunidad en Colombia".

En este contexto, el titular de Defensa reiteró el compromiso del Gobierno nacional con la protección los colombianos y de la democracia, asegurando que harán que "los responsables de crímenes respondan ante la ley sin importar su conexión internacional".

Negociación de sanciones

El 30 de octubre, el abogado del presidente colombiano Petro, Daniel Kovalik, dijo que las sanciones económicas impuestas por el Gobierno de Estados Unidos contra el mandatario de izquierda y parte de su entorno son “negociables”, y que buscará resolver el caso por la vía diplomática.

“La mayoría de las veces un caso así se resuelve mediante negociaciones o diplomacia... todo es negociable”, señaló Kovalik en entrevista con la agencia AFP, en referencia a las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), que bloquean los bienes y cuentas del presidente, su esposa Verónica Alcocer, uno de sus hijos y el ministro del Interior.

FUENTE: Con información de Europa Press/Ministro de Defensa de Colombia /AFP

