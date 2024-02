Aumenta la lista de los detenidos por el régimen venezolano

Asimismo aseguró que lo están "vinculando" en una relación con Rocío San Miguel; quien fue detenida el pasado 9 de febrero bajo acusaciones infundadas. La fiscalía, alineada con el régimen venezolano, la señala de un supuesto plan para atentar contra la vida del dictador Nicolás Maduro, lo que resultó en la detención de varias personas, entre ellos el coronel Alejandro González de Canales.

"Cómo puede tener secretos del Estado una persona que tiene más de 13 años que no es militar. Una persona que tiene más de un año que no habla con la persona con la que lo están involucrando, o sea no tiene ningún tipo de sentido ninguna de sus acusaciones", afirmó González.

La hija del coronel detenido también denunció que su familia y abogado no tienen información alguna sobre su padre y expresó "No puedo dejar de pensar que todo esto es una pesadilla y que no es verdad, no sabemos cómo está mi papá, no hemos podido hablar con él, no ha podido acceder a su abogado de confianza, no nos han dejado visitarlo", lamentó.

Alexandra González de Canales hizo hincapié en lo siguiente: "No puedo evitar pronunciarme y alzar mi voz para que él no quede en el olvido, no puede ser un nombre más en la inmensa lista".

Por su parte el portal de noticias El Nacional reseñó que el padre del coronel (adulto mayor de 83 años), junto con el cónsul general de España, han intentado en varias ocasiones ver al coronel, sin embargo, cada vez que asisten al centro de reclusión para verlo, le niegan la posibilidad a sus familiares.

De igual forma el mismo medio de noticias informó que "rumores no confirmados" señalan que el coronel pudo haber sido traslado a la cárcel del Rodeo.

No puedo dejar de pensar que todo esto es una pesadilla y que no es verdad, no sabemos cómo está mi papá, no hemos podido hablar con él, no ha podido acceder a su abogado de confianza, no nos han dejado visitarlo. 12 días sin saber de tí, papá. 12 días desde que nuestra vida se congelo en el tiempo en esta especie de película de terror de muy mal gusto. Donde todo parece que continúa con normalidad y nosotros los que estamos aferrados a tu injusta realidad nos negamos a seguir adelante sin poder dar crédito a qué esto sea verdad. Por favor, solo queremos saber cómo está. Mi papá no tiene nada que ver en ésto, no puedo evitar pronunciarme y alzar mi voz para que él no quede en el olvido, no puede ser un nombre mas en la inmensa lista. Te extrañamos y te amamos pa

FUENTE: Redacción DLA/ Con información de El Nacional