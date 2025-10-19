domingo 19  de  octubre 2025
ELECCIONES

Bolivia cierra votaciones de balotaje para elegir a su próximo presidente

Con el cierre de las urnas, comienza el conteo y la transmisión de datos al Sirepre, el sistema encargado de divulgar los resultados preliminares

Un hombre emitió su voto en un colegio electoral durante las elecciones presidenciales en La Paz el 17 de agosto de 2025. Los bolivianos acuden a las urnas el domingo para unas elecciones marcadas por una profunda crisis económica que ha visto a la izquierda colapsar y a la derecha aspirar a su primer intento de poder en 20 años.

Un hombre emitió su voto en un colegio electoral durante las elecciones presidenciales en La Paz el 17 de agosto de 2025. Los bolivianos acuden a las urnas el domingo para unas elecciones marcadas por una profunda crisis económica que ha visto a la izquierda colapsar y a la derecha aspirar a su primer intento de poder en 20 años.

MARTIN BERNETTI / AFP
Indígenas votan en un colegio electoral durante las elecciones presidenciales en la comunidad de Kentupata, en Laja, departamento de La Paz, Bolivia, el 17 de agosto de 2025. Los bolivianos acuden a las urnas el domingo para unas elecciones marcadas por una profunda crisis económica que ha visto a la izquierda colapsar y a la derecha aspirar a su primer intento de poder en 20 años. (Foto de AIZAR RALDES / AFP)

Indígenas votan en un colegio electoral durante las elecciones presidenciales en la comunidad de Kentupata, en Laja, departamento de La Paz, Bolivia, el 17 de agosto de 2025. Los bolivianos acuden a las urnas el domingo para unas elecciones marcadas por una profunda crisis económica que ha visto a la izquierda colapsar y a la derecha aspirar a su primer intento de poder en 20 años. (Foto de AIZAR RALDES / AFP)

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LA PAZ - Los centros de votación en Bolivia cerraron este domingo a las 20h00 GMT tras disputarse el balotaje presidencial entre dos candidatos de derecha, cuyo ganador pondrá fin a 20 años de gobiernos socialistas.

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia, Gustavo Ávila, informó que la jornada electoral de este domingo transcurrió con normalidad y alta participación ciudadana, en el marco de la segunda vuelta presidencial que pone fin a dos décadas de dominio del Movimiento al Socialismo (MAS).

Lee además
Partidarios del candidato presidencial de izquierda por el partido Perú Libre Pedro Castillo, se manifiestan en la ciudad andina de Puno, cerca de la frontera con Bolivia, en Perú el 14 de junio de 2021.
ELECCIONES

Bolivia define su futuro: ¿Es el derrumbe político del MAS tras dos décadas de dominio?
Un miembro del personal electoral muestra una papeleta electoral sin marcar durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en Tarija, Bolivia, el 19 de octubre de 2025. Los bolivianos se dirigen a las urnas para elegir entre los candidatos  Jorge Tuto Quiroga y el senador Rodrigo Paz. 
DEMOCRACIA

Bolivia en crisis elige líder para reemplazar 20 años de socialismo

“Hasta el momento hay un reporte positivo de la jornada electoral. Las mesas iniciaron de manera puntual, lo que nos favorece. A las 4 de la tarde comenzará el escrutinio y conteo de votos, y eso permitirá tener cuanto antes los resultados del Sistema de Resultados Preliminares (Sirepre) para anunciarlos a la población”, señaló Ávila.

Con el cierre de las urnas, comienza el conteo y la transmisión de datos al Sirepre, el sistema encargado de divulgar los resultados preliminares. Los sondeos a boca de urna y conteos rápidos están autorizados a publicarse desde las 00h00 GMT.

Voto decisivo

Más de 7,9 millones de bolivianos decidieron entre el exmandatario Jorge Tuto Quiroga (2001-2002), ingeniero de 65 años, y el senador Rodrigo Paz, economista de 58.

Los electores acudieron a pie a votar. El tráfico de vehículos está restringido hasta el final del día, incluso el teleférico urbano en La Paz, símbolo de la pasada bonanza del gas.

La producción boliviana se contrajo 2,4% en el primer semestre de 2025, según datos oficiales. El Banco Mundial proyecta una recesión que durará al menos hasta 2027.

Lea también: Bolivia vota por el cambio tras dos décadas de socialismo

El gobierno de Luis Arce, que dejará el poder el 8 de noviembre, agotó casi todos los dólares de sus reservas para sostener una política de importación de combustibles que se venden subsidiados en el mercado interno.

"Si quien sale vencedor no realiza medidas que vayan a apoyar al sector más vulnerable, eso puede desembocar en un estallido social", dice Daniela Osorio Michel, politóloga del Instituto Alemán de Estudios Globales y Regionales (Giga).

Dos vías

Paz tendrá la mayor bancada del parlamento, luego de conseguir sorpresivamente la votación más alta en la primera vuelta. La segunda más numerosa será la de Quiroga.

Pero ninguno tendrá mayoría y se verán obligados a llegar a acuerdos.

Quiroga promete un "plan de salvataje" para inyectar 12.000 millones de dólares a la economía con préstamos internacionales. Las divisas y los combustibles volverán antes de Navidad, asegura.

Paz, hijo del expresidente Jaime Paz Zamora (1989-1993), plantea una fuerte descentralización y un "capitalismo para todos": un programa de formalización de la economía, con reducción de impuestos y eliminación de burocracia.

No solicitará créditos hasta reestructurar las finanzas internas, dice.

Los dos coinciden en aplicar fuertes recortes al gasto público, sobre todo a la subvención de carburantes, algo que los especialistas aseguran que profundizará la crisis antes de salir a flote de nuevo.

Una semana antes de la elección, Quiroga concentraba un 44,9% de la intención de voto, frente a Paz, con 36,5%, según una reciente encuesta de Ipsos-Ciesmori.

FUENTE: Con información de AFP/Europa Press

Temas
Te puede interesar

Bolivia vota por el cambio tras dos décadas de socialismo

Bolivia se prepara para el balotaje con dos fórmulas para enfrentar la aguda crisis de 20 años

EEUU confirma tres muertos en otro ataque en el Caribe a "narcolancha" que vincula con el ELN

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Dos santos y mil plegarias: Venezuela celebra su doble bendición video
VATICANO

Dos santos y mil plegarias: Venezuela celebra su "doble bendición"

Un hombre emitió su voto en un colegio electoral durante las elecciones presidenciales en La Paz el 17 de agosto de 2025. Los bolivianos acuden a las urnas el domingo para unas elecciones marcadas por una profunda crisis económica que ha visto a la izquierda colapsar y a la derecha aspirar a su primer intento de poder en 20 años.
ELECCIONES

Bolivia cierra votaciones de balotaje para elegir a su próximo presidente

Gustavo Petro y el presidente de EEUU, Donald Trump. 
MEDIDAS

Trump anuncia fin de la ayuda financiera a Colombia y acusa a Petro de ser "líder del narcotráfico"

El homenaje a María Corina Machado tuvo lugar en el Museo Americano de la Diáspora Cubana.
LIBERTADES

El Nobel a María Corina puede acelerar la caída de Maduro

El exjugador de MLB Jesús Montero falleció en Valencia tras sufrir un accidente de moto. El exreceptor de los Yankees tenía 35 años
Béisbol

Falleció el exgrandeliga venezolano Jesús Montero tras un accidente de tránsito en Valencia

Te puede interesar

El representante estatal republicano Jeff Holcomb, del distrito 53, en la Cámara. 
RESPIRO FISCAL

Proponen reembolsar $1.000 a propietarios de vivienda en Florida durante cinco años

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Israelíes saludan la llegada de los rehenes liberados por Hamas, tras el acuerdo logrado con la intervención de EEUU.
MUNDO

Analista israelí evalúa acuerdo "que no es de paz, solo una tregua"

Dos santos y mil plegarias: Venezuela celebra su doble bendición video
VATICANO

Dos santos y mil plegarias: Venezuela celebra su "doble bendición"

Fotomontaje del presidente Donald J. Trump y su homólogo chino Xi Jinping.
ANáLISIS

El "efecto Trump" para China y el secuestro de la izquierda radical en el Senado

Ataque de EEUU a una narcolancha del ELN.  
NARCOTRÁFICO

EEUU confirma tres muertos en otro ataque en el Caribe a "narcolancha" que vincula con el ELN