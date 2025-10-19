domingo 19  de  octubre 2025
Béisbol

Falleció el exgrandeliga venezolano Jesús Montero tras un accidente de tránsito en Valencia

El exjugador de MLB Jesús Montero falleció en Valencia tras sufrir un accidente de moto. El exreceptor de los Yankees tenía 35 años

@Cardenalesdice
Por Pedro Felipe Hernández

El exjugador venezolano de Grandes Ligas Jesús Montero, de 35 años, falleció este domingo luego de permanecer varios días hospitalizado en estado crítico tras sufrir un grave accidente de tránsito en Valencia, estado Carabobo.

La noticia de su muerte fue confirmada por diversos portales y periodistas deportivos venezolanos, quienes informaron que Montero se encontraba recluido en la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera (CHET) desde el pasado fin de semana.

Según medios regionales, el pelotero viajaba en su motocicleta cuando impactó contra una camioneta en la capital carabobeña. Tras el choque, fue trasladado de emergencia al hospital con múltiples lesiones, entre ellas tórax inestable (ocho costillas fracturadas) y fracturas en el fémur y la tibia, de acuerdo con reportes del portal Swing Completo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ElExtrabase/status/1979931118951670094?t=RpALWzLaSf9V9y_zOQac-Q&s=19&partner=&hide_thread=false

Trayectoria del venezolano Jesús Montero en el béisbol

Jesús Alejandro Montero López, nacido en Guacara, estado Carabobo, fue un talentoso receptor y bateador venezolano que llegó a ser considerado uno de los mejores prospectos de los Yankees de Nueva York.

Firmado por la organización en 2006, debutó en Grandes Ligas (MLB) el 1 de septiembre de 2011. Su desempeño ofensivo lo llevó a ocupar el primer lugar del ranking de prospectos de los Yankees, según MLB Pipeline. Posteriormente, jugó con los Marineros de Seattle, donde disputó su última temporada en las mayores el 2 de octubre de 2015.

En Venezuela, Montero tuvo una destacada participación en la béisbol), defendiendo los colores de los Navegantes del Magallanes, Cardenales de Lara y Águilas del Zulia a lo largo de seis temporadas, hasta el año 2021.

Su fallecimiento ha causado profunda consternación en la comunidad beisbolera venezolana y entre los fanáticos que siguieron su carrera tanto en la MLB como en la LVBP.

